  • BIST 107.041
  • Altın 143,473
  • Dolar 3,5635
  • Euro 4,1526
  • Kocaeli 31 °C

Biberiyenin faydaları nelerdir?

»
Biberiyenin faydaları nelerdir?
Biberiyenin faydaları, her şifalı ot gibi çok fazla. Yaprak dökmeyen bir bitki olan biberiye bitkisi yemeklerde kullanıldığı gibi bazı hastalıkalra da iyi geliyor. İşte biberiyenin faydaları

Biberiye, ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde çok yetişen; küçük ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir. Yaprakları iğne şeklindedir. 2m’ye kadar uzayabilir ve mavi – mor tonlarda çiçek verir. İçeriğinde pinen, kafuru, sineol, kamfen, borneol ve bornilasetat vardır.

Yaprak dökmeyen ve minik bir ağaca benzeyen biberiye kokusunu çam ağacına benzetebilirsiniz. Biberiye bu kokusuyla da  başta balık ve et yemekleri olmak üzere pek çok yemeğe lezzet vermek amacıyla baharat olarak tüketilmektedir.

Şifalı bitkiler içinde olan biberiyenin faydaları da tıpkı kullanım alanları gibi çok fazla:

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Biberiye bitkisi sindirime kolaylık sağlar.
Astım ve bronşite karşı faydalıdır.
Mide ve bağırsakları uyararak hazmı kolaylaştırır.
İdrarı ve bağırsak gazlarını söktürücüdür.
Vücuda zindelik verir.
Damar tıkanıklığını önlemeye yardım eder.
Migren ağrılarını hafifletir, çarpıntıyı giderir.
Hazımsızlığı giderir.
Çarpıntıyı keser.
Saç yağlanması için etkilidir.
İdrar ve adet söktürür.

Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:57
  • Çölyak Derneği Glutensiz Kampa katıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
  • Diş eti kanaması neden olur?24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:06
  • Kanseri önlemenin 7 yolu23 Temmuz 2017 Pazar 22:40
  • Doğru sandığımız yanlış bilgiler23 Temmuz 2017 Pazar 19:11
  • Medikalin ham maddesi geri dönüşümden sağlanacak23 Temmuz 2017 Pazar 19:05
  • Dr. Çeşmeci’ye veda töreni22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
  • Seka Devlet’in fizik tedavi ünitesi yenilendi22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:24
  • Kalp krizi riskini azaltan 14 gıda21 Temmuz 2017 Cuma 22:08
  • Denizde uzun süre yüzmek kalp krizini tetikliyor21 Temmuz 2017 Cuma 19:46
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti