Biberiyenin faydaları, her şifalı ot gibi çok fazla. Yaprak dökmeyen bir bitki olan biberiye bitkisi yemeklerde kullanıldığı gibi bazı hastalıkalra da iyi geliyor. İşte biberiyenin faydaları

Biberiye, ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde çok yetişen; küçük ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir. Yaprakları iğne şeklindedir. 2m’ye kadar uzayabilir ve mavi – mor tonlarda çiçek verir. İçeriğinde pinen, kafuru, sineol, kamfen, borneol ve bornilasetat vardır.

Yaprak dökmeyen ve minik bir ağaca benzeyen biberiye kokusunu çam ağacına benzetebilirsiniz. Biberiye bu kokusuyla da başta balık ve et yemekleri olmak üzere pek çok yemeğe lezzet vermek amacıyla baharat olarak tüketilmektedir.

Şifalı bitkiler içinde olan biberiyenin faydaları da tıpkı kullanım alanları gibi çok fazla:

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Biberiye bitkisi sindirime kolaylık sağlar.

Astım ve bronşite karşı faydalıdır.

Mide ve bağırsakları uyararak hazmı kolaylaştırır.

İdrarı ve bağırsak gazlarını söktürücüdür.

Vücuda zindelik verir.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardım eder.

Migren ağrılarını hafifletir, çarpıntıyı giderir.

Hazımsızlığı giderir.

Çarpıntıyı keser.

Saç yağlanması için etkilidir.

İdrar ve adet söktürür.