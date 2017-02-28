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Bıçak zoruyla soygun yaptı daha sonra...

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Bıçak zoruyla soygun yaptı daha sonra...
Gebze'de alışveriş merkezinde marketten bıçak zoruyla para çaldığı iddiasıyla bir şahıs gözaltına alındı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, S.Ö, müşteri gibi girdiği markette kasiyerden bıçak tehdidi 750 lira alarak kaçtı. Şüpheli, daha sonra 155'i arayarak polise marketi soyan kişi olduğunu söyleyerek, teslim olmak istediğini ifade etti. Daha sonra polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

"ENGELLİ ÇOCUĞUM İÇİN YAPTIM"

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, engelli çocuğuna tıbbi medikal malzemesi aldığını ancak borcunu ödeyemediğini belirterek, soygunu bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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