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BİK'in eğitim semineri sona erdi

BİK'in eğitim semineri sona erdi

Basın İlan Kurumu tarafından Darıca'da düzenlenen, "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi” konulu eğitim semineri sona erdi.

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BİK Darıca Bayramoğlu Tesisleri'nde dün başlayan seminerin son gününde konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Seyfi Kılıç, internet ve yeni medya gazeteciliği hakkında bilgi verdi.

Kılıç, internet gazeteciliğinde, özellikle profesyonel olmayan yeni medya kullanıcılarının haber siteleri ve geleneksel haberciliğinin davranış kodlarının dışına çıktığını, bunun da yeni medya gazeteciliğinin güvenirliğine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Bu hususta internet gazeteciliğinin mesleki kuruluşlar çerçevesinde örgütlenmesi ve bu alanda verilecek eğitimlerin arttırılması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Yeni medyanın geleceğini büyük ölçüde güvenirliliği belirleyecektir. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer husus da dijital yayına karşı var olan güvensizliğin halkın doğrudan tercihlerini doğrudan etkilemesidir." şeklinde konuştu.

Eğitim semineri, sunumların ardından, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'daki resmi ilan alan gazetelerin temsilcilerine ve diğer katılımcılara sertifikaları verilmesiyle sona erdi.

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