Bilal Bozkurt: “Kocaeli’deki samimiyeti başka yerde bulamam”

1988 Kars doğumlu. Evli 2 çocuk babası. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunu. Kocaeli Genç Girişimciler Derneği Başkanı. AK Parti üyesi. İkamet ettiği Körfez’de inşaat ve galeri işleriyle uğraşıyor. Saray İnşaat otomotiv yönetim kurulu başkanı da olan Bozkurt, aynı zamanda İzmit merkezde Hayal Atölyesi Cafe Bistro'nun da işletmecisi. Bozkurt, “Kocaeli’deki samimiyeti başka bir şehirde bulamam” diyor



Çiğdem ARMAĞAN





Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğum yanı fazla siyaset yapılıyor. Fanatizm tarzında adeta. Bu şehrimizin enerjisinin tamamını oraya harcamasına sebep olur.



Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Uzak kaldığım zamanlarda sıklıkla görüştüğüm arkadaşlarımı özlüyorum.



‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Kocaeli’de herkesin birbirini kısa sürede tanıması ve şehirde size olan saygıdan ötürü samimiyetin olması. Bu güzellikleri başka bir şehirde bulamam.



Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Öğle yemekleri için Körfez’de bulunan Dergah Ocakbaşı , kuzine restoran tercihimdir.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

5 yıldır aynı berbere giderim . Körfez’de bulunan Salon Makas. Kuaförüm Mahmut beyden memnunum.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Ekol mağazasından başka yere gitmem. Giyim alışverişimi buradan yaparım.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Kasap ve manav alışverişlerimi Körfez’de bulunan Taşmar marketten yapıyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Akaryakıt istasyonum tabi ki yine Körfez’de Mavi Nokta Shell petroldür.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya pek gitmem. Arkadaşlarla gidecek olursak eğer, salon farkı gözetmeyiz. Neresi denk gelirse.





Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Piknik yapmaya karar verdiğimde daha çok Kartepe’de Saklı Vadi’yi tercih ederim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Kahvaltı için tercih ettiğim mekan tabi ki kendi işletmiş olduğum Hayal Atölyesi’dir.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Paşa Ekmek Fırını iyidir.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Hoşgör’den alırım.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Bar ve gece kulübü tarzı yerlere hiç gitmedim tercihim de değildir.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Cafe sektörüne uzak biriydim, ta ki kendim açana kadar. Kendi işletmem olan Hayal Atölyesi’ndeyim devamlı.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Hayal Atölyesi’ndeki tüm personelimin servisinden memnunum.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeğine gittiğimde genelde tarzım olan müzik nostaljidir. Yanımda ailem ve arkadaşlarım olsun yeter.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kocaeli’nin unutulmaz siyasetçisi olarak gördüğüm kişi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’dır. Gerçi halen belediye başkanı. Ama renkli bir isim olduğu için unutulmayacak bir siyasetçidir diye düşünüyorum.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Şehrimizdeki sağlık kuruluşları bence Kocaeli’ye yeterlidir.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız yetkim ve param olsa Kocaeli’de uygulamak istediğim proje tabi ki de Silikon Vadisi projesidir. Bu projeyi ülkemiz ve şehrimiz için en hayırlı olan proje olarak görüyorum.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Ev hediye edilseydi, sanırım Kartepe’yi tercih ederdim. Kendi bahçesi olan kendi sebzemi ve meyvemi ekebileceğim bir müstakil ev isterdim

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Stresimi arkadaşlarımla sohbet ederek atarım ve gençlik adına güzel etkinlikler düzenleyerek.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kocaeli’nin kültürel etkinliğe değil teknolojik ve üretime dayalı, gençlerin fikirlerini yaratıcı şekilde arttıracak olan etkinliklere ihtiyacı var. Yetersiz hatta çok çok az.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbolla aram çok iyidir. Kocaelispor’un maçlarını kısmen takip edebiliyorum. Tabi ki gönlümüzün takımı.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özgür Kocaeli Gazetesi olmak üzere bütün yerel gazeteleri okurum.



