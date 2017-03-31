Bilal Erdoğan ile TÜGVA açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan bugün İzmit’e geliyor. Erdoğan, İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın İzmit Belsa Plaza B Blok 3’ncü kattaki Kocaeli Temsilciliği’nin açılış törenine katılacak.
STK’LARLA KAHVALTI
Bilal Erdoğan bugün önce sabah saat 09.30’da Antikkapı Restaurant’ta ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda buluşacak. TÜGVA Kocaeli Temsilciliği’nin açılış töreni ise saat 11.00’de yapılacak.
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