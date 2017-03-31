Bilal Erdoğan:“Mevcut sistem kriz üreten sistemdir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan bugün İzmit’e geldi.

İlimizde STK’lar ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, mevcut sistemi eleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için daha iyi olacağını kaydederek, “Mevcut sistem koalisyon üreten ve kriz üreten bir sistemdir” dedi

Erdoğan, İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın İzmit Belsa Plaza B Blok 3’ncü kattaki Kocaeli Temsilciliği’nin açılışını yapacak. Açılış öncesinde Bilal Erdoğan Antikkapı’da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa ayrıca TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, TÜGVA İl Başkanı Yusuf Yazıcı, STK temsilcileri katılım sağladı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Programın gerçekleştiği Antikkapı Restoran’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona girişte katılımcılar X-ray cihazlarından geçirilerek tek tek arandı. Öte yandan basın mensuplarının fotoğraf makineleri Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından içi açılarak kontrol edildi. Programın açılış konuşmasını TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı yaptı. Yazıcı,“TÜGVA 3 sene önce kuruldu. Ortaokuldan, üniversiteye kadar her gence dokunan bir vakıf. Birçok çalışma ve salon programı gerçekleştirdik. Bundan sonrada yapacağız. 5 ilçemizde teşkilatlanmamız eksik. Onlar tamamlanınca 12 ilçe de hazır olacağız. Gençliğe hizmet için buradayız. Bu anlamda Türkiye’de öncüyüz” dedi.

STK’LAR İZMİT’TE AKTİF

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, “Sivil toplumların en önemlisi biziz. Bugün burada ki birlik sahada berber güzel işler yapmaya nasip olur. Güçlerimizi birbirimize ekleyerek destek olacağız” diye konuştu. İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan ise, “İzmit, STK’ların en yoğun ve aktif olduğu şehirlerden biri. Sizinle etkileşimle gelecek Türkiye’nin inşasını kuracağız” diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şunları söyledi: “Gençlerimizin geleceğini kara kara düşünmeliyiz. Gençler bizim enerji kaynağımız. Gençle için her türlü imkanımız var. Bu konuda tüm oda ve STK’larla işbirliği yapmaya hazırız. Her türlü projede birlikte hareket edebiliriz. Adım atalım”

HALK İRADESİ GÜÇLENİYOR

STK’larla buluşmanın çok önemli olduğunun altını çizen Bilal Erdoğan, “STK kamu hizmetlerinin yetişemediği hizmetleri yapar. Göremediğini görmeye çalışır. Gelişmiş ülkelerde demokrasinin güçlenmesi sadece sandıkta değil STK’nın güçlenmesiyle olur. Aslında siyasi partilerde bir STK’dır. Türkiye’de halkın iradesinin git gide güçlendiğini görüyoruz. 15 Temmuz hadisesi bunun zirve yaptığının göstergesidir. Halkın sözü daha çok geçtikçe, STK’ların da siyasete yön vermesi artacak. Önümüzde ki halk oylamasında bunun yakından bağlantısı var. Bugüne kadar Türkiye’de güçler ayrılığının olduğu söyleniyordu ancak bu bir kandırmaydı. Türkiye’de güçler ayrılığı olsaydı bir sandıktan oylama ile yasama ve yürütme oylanmazdı” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE HEP TEK PARTİ OLACAK SANMAYIN

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yeni sistemin en kritik noktası yasama ve yürütme için halkı ayrı ayrı oy kullanması olacak. Muhalefet tek adam olacak diyor ama aslında sistemin güçlülüğünden bahsediyor. Yürütmenin güçlü ve net yapıya sahip olması.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan keşke ilelebet Türkiye’yi yönetecek olsa. Ama niye keşke devamlı Tayyip düşmanlığı o partinin başından kalıyor ya ondan keşke. 7 Haziran’da Ak parti aldığı oyla tek başına iktidar olmadı. Yakın zaman da oluşu çok manidar. Bu sistem koalisyon üreten ve kriz üreten bir sistem. Erdoğan gibi karizmatik liderimiz oldukça Türkiye’de hep tek parti olacak sanmayın. Bu yapının sağlıklı olmadığı belli. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider bile bu işlerin ağırlığında şikayet ediyorsa, yürütmenin de halka hesap vermesi lazım.

MİLLET REFERANDUMDA KAZANACAK

Gönül ister ki bütün anayasayı halkın istediği temsilciler yazsın. Bu mümkün olmadı maalesef. Partiler arası uzlaşmalar buna imkan tanımadı. Bize hep bugüne kadar darbe anayasalarını reva gördüler. Geçmişimiz bu, bu bize müstahak değil, milletimiz kendi anayasasıyla yönetilmeye layık. Darbe anayasası ile değil. O yüzden 15 Temmuz’da kazanan millet referandumda da kazanacak. Darbecileri, koalisyonları, dış güçleri aradan kaldıracağız. Dış güçlerin bize yaptığını görüyoruz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Aslında bu nokta Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesidir. Bu bağımsızlık aslında Düyün-ı Umümiye’den beri devam ediyor. Erdoğan’ı severiz sevmeyiz. Ama güçlü bir lider. Böyle bir lider olmasa halk 15 Temmuz’da sokağa dökülür müydü? Bu mücadelede bu liderin arkasına geçip mücadele edilmez mi?”

Çiğdem ARMAĞAN