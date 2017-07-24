Bilal Şener: “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir”

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Lozan Antlaşması’nın 94’üncü yılı nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Eğitim İş Kocaeli Şubesi adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Bilal Şener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığının belgesi olan Lozan Antlaşması’nın 94. yıl dönümünü, Cumhuriyetimizin bütünlüğünü, ulusumuzun birliğini koruma kararlılığıyla kutluyoruz. Türk Ulusu, “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” şiarıyla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'yla, bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bağımsızlık savaşının ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması, ulusumuzun askeri zaferini ve haklılığını dünyaya ilan eden çok önemli bir belgedir. Bu belge, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını uluslararası düzeyde tartışmasız biçimde kabul ettirmiştir. İsmet İnönü Lozan’da emperyalist güçlere karşı büyük direnç sergilemiş ve Türk tarihi açısından önemli bir diplomatik zafer kazanarak ezilen mazlum uluslara cesaret, güven ve umut aşılamıştır. Lozan, Anadolu'nun parçalanmasını öngören Sevr Antlaşması'nı geçersiz kılmıştır. Lozan Barış Antlaşması, geçmişte emperyalist devletlerin Ortadoğu ve Asya’ya ilişkin planlarını nasıl bozmuşsa, günümüzde de bağımsız ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti, varlığıyla bölgeye yönelik emperyalist planlara engel oluşturmaktadır.

ÜLKEMİZ, ATEŞ ÇEMBERİ İLE KUSATILDI

Sevr'i hortlatmak isteyenler, Lozan'ın kazanımlarını yok etmek istemektedir. Bugün özellikle AKP iktidarı döneminde, 94 yıl önce elde edilen Lozan Antlaşması'nın kazanımlarına sahip çıkılmamakta, Lozan müzakereleri sırasında yapılan baskı ve dayatmalarının benzerlerine direnç gösterilmemektedir. Ülkemiz başta Suriye olmak üzere her taraftan ateş çemberiyle kuşatılmıştır. Komşularımızla sıfır sorun diye yola çıkan siyasal iktidar, emperyalist güçlerin dünyayı paylaşma planlarının adeta taşeronluğunu yaparak ülkemizi büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. Ortadoğu’da Türkiye dâhil birçok ülkenin ulusal sınırlarının değiştirilerek, sömürgecilere bağlı yeni devletler kurulmaya çalışılmaktadır. Siyasal iktidar, bu planın gerçekleşmesine yardımcı bir dış politika izleyerek Lozan’ın tarihsel ruhuna aykırı davranmaktadır. Eğitim-İş Kocaeli Şubesi olarak Lozan Antlaşması'nın 94. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Lozan görüşmelerini yürüten büyük devlet adamı İsmet İnönü ile emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.”

Ayşegül KALAYCI