  • BIST 81.589
  • Altın 145,315
  • Dolar 3,7904
  • Euro 4,0318
  • Kocaeli 10 °C

Bilardo il birinciliği başladı

»
Bilardo il birinciliği başladı
Her yıl ocak ayında gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği heyecanı geçtiğimiz çarşamba günü start aldı.

125 sporcunun katıldığı il birinciliğine bu yıl Gölcük ev sahipliği yapıyor. Reis Bilardo Salonu’ndaki heyecan 22 Ocak Pazar günkü finalle noktalanacak. Öncelikle 114 sporcu 3’erli 38 gruba ayrıldı. Grup aşamasında herkes ikişer müsabaka yapacak. Grup birincisi olacak 38 isimle birlikte, en iyi ortalamaya sahip iki sporcu üst tura yükselecek. 11 fiks oyuncunun katılımıyla toplam 51 kişi ikinci turda mücadele edecek. 3’erli 17 grupta yapılacak mücadelenin ardından birinciler ve en iyi ortalamaya sahip isim 3.tur vizeli alacak.

18 kişi 3’erli 6 grupta üçüncü tur mücadelesi yapacak. Grup birincileri adlarını 4.tura yazdıracak. 6 kişi 3’erli iki grupta mücadele edecek ve grup birincileri final, ikincileri ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Grup üçüncüleri ise 5 ve 6’ncılık maçına çıkacak. İl Birinciliğinde dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek. Finale kadar maçlar 30 sayı, 50 ıstaka sınırlaması üzerinden oynanacak, final maçında ise 40 sayı, 60 ıstaka sınırlaması geçerli olacak. Türkiye Bilardo Federasyonu yeni aldığı bir kararla şu ana kadar yılda bir kez yapılan il birinciliklerini ikiye çıkardı. Bu yılki ikinci il birinciliği müsabakaları eylül ayı içerisinde yapılacak.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilardo il birinciliği başladı13 Ocak 2017 Cuma 17:02
  • Şekerpınar-G.Asarköy13 Ocak 2017 Cuma 17:00
  • Kullar, yarıştan kopmak istemiyor13 Ocak 2017 Cuma 16:58
  • Derince’de liderlik maçı var13 Ocak 2017 Cuma 16:57
  • Karamürselli Merih Lizbon’da13 Ocak 2017 Cuma 16:55
  • İhsaniye, Beylikbağı sınavında13 Ocak 2017 Cuma 16:53
  • İlimtepe ile Ç.Balaspor kozlarını paylaşacak13 Ocak 2017 Cuma 16:52
  • Nusretiye mi, Seka Doğan mı?13 Ocak 2017 Cuma 16:48
  • Süper Lig, iki hafta aradan sonra13 Ocak 2017 Cuma 16:46
  • Yarın yoğunluk U-14’lerde olacak13 Ocak 2017 Cuma 16:44
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali, gurur duymakta haklı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti