Bilardo il birinciliği başladı

Her yıl ocak ayında gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği heyecanı geçtiğimiz çarşamba günü start aldı.

125 sporcunun katıldığı il birinciliğine bu yıl Gölcük ev sahipliği yapıyor. Reis Bilardo Salonu’ndaki heyecan 22 Ocak Pazar günkü finalle noktalanacak. Öncelikle 114 sporcu 3’erli 38 gruba ayrıldı. Grup aşamasında herkes ikişer müsabaka yapacak. Grup birincisi olacak 38 isimle birlikte, en iyi ortalamaya sahip iki sporcu üst tura yükselecek. 11 fiks oyuncunun katılımıyla toplam 51 kişi ikinci turda mücadele edecek. 3’erli 17 grupta yapılacak mücadelenin ardından birinciler ve en iyi ortalamaya sahip isim 3.tur vizeli alacak.

18 kişi 3’erli 6 grupta üçüncü tur mücadelesi yapacak. Grup birincileri adlarını 4.tura yazdıracak. 6 kişi 3’erli iki grupta mücadele edecek ve grup birincileri final, ikincileri ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Grup üçüncüleri ise 5 ve 6’ncılık maçına çıkacak. İl Birinciliğinde dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek. Finale kadar maçlar 30 sayı, 50 ıstaka sınırlaması üzerinden oynanacak, final maçında ise 40 sayı, 60 ıstaka sınırlaması geçerli olacak. Türkiye Bilardo Federasyonu yeni aldığı bir kararla şu ana kadar yılda bir kez yapılan il birinciliklerini ikiye çıkardı. Bu yılki ikinci il birinciliği müsabakaları eylül ayı içerisinde yapılacak.