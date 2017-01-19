Bilardo İl Birinciliğinde büyük çekişme ve heyecan var

Bilardoda 3 bant il birinciliği heyecanı Gölcük’te Reis Bilardo Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor.

1 turda gruplarını birinci bitiren 38 ile en iyi puan ve ıstaka ortalamasına sahip 1 bilardocu olmak üzere 39 bilardocu ikinci tur vizesi aldı. 12 fiks sporcunun katılımıyla ikinci turda 51 sporcu, 3’erli 17 grupta mücadele ediyor. İlk gün maçlarında Yılmaz Altay, Ramazan Sarı, Volkan Yılmaz, Murat Dalman, Erdal Gürpinar, Doğan Polat, Hüseyin Kanpara, Yusuf Erdoğan, İlyas Çelik, Seyfettin Argün, Yaşar Tuncacoşkun ve Selim Çoban rakiplerini yenerek avantaj sağladılar.

ORHAN DEMİRCAN’A ALKIŞ

Özellikle Yusuf Erdoğan ile Rıza Güneri arasındaki maç oldukça çekişmeli geçti. 28-28 berabere biten müsabakanın ardından 5 penaltı atışı yapıldı ve Yusuf Erdoğan kazanan oldu. Büyük çekişme ve heyecan içerisinde devam eden turnuvaya bilardo severlerin ilgisi de büyük. Reis Bilardo Salonu’nun sahibi Orhan Demircan masaların temizliği ve turnuvanın düzenli bir şekilde devam etmesi için büyük çaba sarf ediyor. Müsabakalara katılanlar ve izleyiciler Demircan’a teşekkür edip kutluyorlar. 3 bant bilardo il birinciliği pazar günü yapılacak finalle noktalanacak.

ALİ BOZBAĞ

