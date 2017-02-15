Bilardocularımız iddialı

Bu yıl 22 Şubat-7 Mart tarihleri arasında Antalya Belek’te Maritime Pine Beach Otel’de yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilarda Şampiyonası 1.etabında mücadele edecek ilimiz sporcularını hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk etap müsabakalarına ilimizden 15 sporcu katılacak. Bilardocularımız İzmit merkezde Atatürk bulvarında yeni yerini taşınan Magic Bilardo ve Gölcük’te ise Reis Bilardo salonlarında sıkı bir çalışma yapıyorlar. Şampiyonada ilimizi büyükler kategorisinde Kubilay Şahin, Barış Taşdemir, Hüseyin Kanpara, Hasan Reis, Deniz Tilki, Serdar Altunkal, Ferdi Tezcan, Recep Bulut, Yüksel Uçar, Serkan Taş, Hüseyin Emre Kiraz, Feridun Yücel, İsmail Tuna İmral, Yunus Yılmaz, gençler kategorisinde ise Batuhan Alp Orak temsil edecek. Şampiyonada Kubilay Şahin, Barış Taşdemir ve Serdar Altunkal’dan önemli dereceler bekleniyor. ALİ BOZBAĞ

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