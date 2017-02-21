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Bileğini kesti, arkadaşlarını arayınca kurtarıldı

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Bileğini kesti, arkadaşlarını arayınca kurtarıldı
Gölcük'te ailesi ile tartışması nedeniyle bunalıma giren 38 yaşındaki Gülsem B., bileğini kestikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi Gülsem B.'ye müdahalede bulundu.

Gece saatlerinde, Yeni Mahalle 283. Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülsem B., sağ bileğini kestikten sonra telefonla arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Apartmana gelen 112 Acil ekipleri Gülsem B.'den oturduğu dairenin kapısını açmasını istedi. Gülsem B. kapıyı açmayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalarak Gülsem B.'den kapıyı açmasını istedi. Gülsem B. kapıyı açarken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. 112 Acil ekibi Gülsem B.'nin kestiği bileğini sargıya aldı. Yalnız yaşayan Gülsem B. telefonda ailesi ile tartıştığı için bileğini kestiğini söyledi. Gülsem B. kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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