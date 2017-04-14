Bileti cebe koyalım, ikinciliği zorlayalım

Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle profesyonel takımlarımızın yer aldığı 2 ve 3.Lig’de haftanın maçları bugün oynanacak. Kocaelispor’umuz can derdinde ve son haftalarda bir hayli formda olan İzmitli teknik adamlar yönetimindeki Beylerbeyi’ni konuk edecek. Şampiyonluk umutları bittikten sonra gözümüzü ikinciliğe çevirdik. Bugün kazanıp hem Play-Off’u garantileyelim, hem de ikincilik için önemli bir adım atalım istiyoruz. İnşallah Cuma namazını müteakip İsmetpaşa Stadı’ndaki yerimizi alacağız. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileğiyle detaylara geçiyorum.

OĞUZHAN’I İLK 11’DE BEKLİYORUZ

Kadroyla ilgili bilgileri, öngörülerimizi paylaşalım. Mesut uzun zamandır yok. Son haftalarda sakat sakat oynayan, fedakarlık yapan Hamza da olmayacak. Orta alanda iki önemli eksikle çıkacağız maça. Kırmızı kart cezalısı Kemal’in yokluğunu aramayız diye düşünüyorum. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın geçen hafta Oğuzhan’ı yedek oturtup, Şenol’u ilk 11’de üstelik forvet arkası oynatması eleştirileri beraberinde getirmişti. Bugün öyle yapacağını sanmıyorum. Takımın en golcü ismi Oğuzhan yeniden ilk tertipteki yerini alacaktır. Ozi uçta, arkasında Sinan’ı bekliyorum. Burak Süleyman çok formsuz, bugün solda Şenol’u görebiliriz. Sancaktepe maçında Kadir Gezer’in yokluğu savunmanın sağında ciddi sıkıntı yaratmıştı. Hepimiz Yıldız, Ali Keten’i oraya çekip, Kemal’e stoperde görev verir sanıyorduk ama yanıldık. Yıldız savunmasın göbeğini sağlam tutma adına Kemal’e sağbekte şans verdi. Kemal belki de ilk kez burada oynuyordu ve haliyle zorlandı. Golü de o bölgeden yedik, ayrıca rakip o kulvarı çok etkili kullandı. Bugün takımın sağbeki Kadir Gezer yerinde olacak. O bölgede sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Savunmanın önünde Mesut’un yokluğunda Mert ile Sefa ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük şansımız kalecimiz, Can Emre’nin maşallahı var, böyle devam eder inşallah.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Rakiple ilgili analize gelirsek. 7 hafta öncesine kadar Beylerbeyi’ne düştü gözüyle bakılıyordu. Zira düşme hattının üzeriyle aralarında 9 puan gibi ciddi fark vardı. İzmitli teknik adamlar Güvenç Kurtar ile Orhan Şerit, İstanbul ekibine adeta hayat verdi. Bu süreçte tek bir yenilgileri var. Bir anda düşme hattıyla farkı 1’e indirip, ligde kalmak için umutlandılar. Tabi hala işleri zor. Bugün hayati bir maça çıkacaklar. 1 puan onlar için çok değerli. Canlarını dişlerine takarak oynayacaklardır. Tabi kalabalık savunma yapacaklardır. Hafta boyunca Kocaelispor’un İzmitli teknik adamlara kıyak yapacağı, maça asılmayacağına dair yorumlar yapıldı. Ateş hattındaki diğer takımların da acaba diye bir korkuları var. Şunu baştan belirteyim, böyle bir durum söz konusu olamaz. Kocaelispor’un kimsenin gözünün yaşına bakacak hali yok. Her ne kadar 7 puanlık avantaj olsa da, Play-Off garanti değil ki. İşi neden son iki maça bıraksın, zora soksun. Sonra, düşecek takımın kim olduğuyla da bir ilgimiz olamaz. Bugün çıkıp elimizden geleni yapacağımdan, kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızdan kimsenin en küçük bir kuşkusu olmasın.

TARAFTAR DESTEĞİNE ÇOK İHTİYAÇ VAR

Altay deplasmanına giderken yaşanan ölümlü bıçaklama olayı ve hemen ertesinde Hodri Meydan’ın çekirdek kadrosunun çekilme kararı, tribünleri beklediğimizden çok etkiledi. Son haftalarda 2-3 binlere oynuyoruz. Kuşkusuz ki acının yaşanmasına, alınan karara saygılıyız ama öbür tarafta da final haftalarında desteğe her zamankinden çok ihtiyacı olan takımımız var. Tribünleri bu kadar sessiz ve boş bırakmaya hakkımız yok. Bugün maratonu dolu ve coşkulu görmeyi, taraftar sayısının 5 binler seviyesinde olmasını bekliyorum. Son olarak rakiplerin maçlarına bakalım. Bugün kulağımız ikincilik yarışındaki rakiplerimiz Altay ve Ankara Demir’in maçlarında olacak. İzmir ekibi Denizli’de çok ağır bir yenilgi aldı. Kendilerine gelmeleri kolay olmayacak. Her ne kadar ligi bitirmiş Kozan’ı ağırlayacak olsalar da buradaki maçta çok diri gördüğümüz Adana ekibi kolay teslim olmayacaktır. Ankara Demir, küme düşmesi kesinleşen Manavgat’ın misafiri olacak. Antalya ekibi giderayak bir sürpriz, bize bir iyilik yapar mı? İnşallah.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI

Diğer temsilcilerimizin maçlarına da kısaca bakalım. Kocaeli Birlik’e geçen hafta tam anlamıyla piyango vurdu. Kendisi kazanırken, üstündeki takımlar takıldı. Karlı geçen haftayla birlikte Kırmızı-Siyahlılar yeniden Play-Off’a tutundu. Bugün Nazilli deplasmanında alınacak bir galibiyet ekibimizi yeniden ilk 5’in içine sokabilir. Zira aynı puandaki Keçiören, Erzurum, 1 puan önündeki Sivas Belediye de Konya Anadolu Selçuk gibi zorlu deplasmanlarda. Morali yerine gelen Birlikspor’dan iyi bir sonuç bekliyoruz. Bu aralar hisselerinin satışıyla sıklıkla gündeme gelen 2.Lig temsilcimiz bakarsınız önce Play-Off, oradan 1.Lig’e çıkar. Bu ihtimal gerçekleşirse büyük olasılıkla satış işi askıya alınır, Erhan Yılmaz devam kararı alır. Gölcükspor geçen hafta evinde çok önemli bir avantaj kaçırdı. Kütahya’yı yense Play-Off hattıyla fark bir puana inecekti. Olmadı. Ancak henüz iş bitmiş değil. Çorum’un kalan maçları zorlu. Özellikle Kırmızı-Siyahlılar bugün ateş hattındaki Karacabey’i yenebilirse şansını arttırır. Bursa’dan güzel haber bekliyoruz. Darıca G.B için kazan ve bekle dönemi. Lig ikinciliğiyle gelecek avantajı zorlayacaklar. Bugün içerde belki kolay olmayacaktır ancak Bayrampaşa’yı eli boş gönderecekleri inancındayım. Derincespor için diyecek bir şey kalmadı. Takke düştü, kel göründü. Maçların hiçbir önemi, anlamı yok. Bodrum’a tatile gidiyorlar!