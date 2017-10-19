Biletler satışta

Perşembe ve cuma günleri aşağıdaki bilet satış noktalarında, cumartesi günü ise saat 12.00'ye kadar yine bilet satış noktalarında, saat 17.00’den itibaren ise stadyumdaki bilet gişelerinde satılacak olup stat kapıları saat 18.00’de açılacak.

Bilet satış noktaları:

1- Fuar İçi Kulüp Binası

2- Yürüyüş Yolu Cixspor Mağazası

3- Alemdar Cad. Görkemspor Mağazası

4- Belsa Plaza Akademispor Mağazası

5- Leyla Atakan Cad. Revolta Baskıcı

6- Bekirdere Karadeniz Pide

7- Sanayi Bülbüloğulları

8- Köseköy Işıklar Kartepe Sportif

9- Gölcük Nida Çay Ocağı



Misafir Tribün Bilet: 10 TL

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Tribün Bilet: 100 TL



Kocaelispor Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Zaman çalarak sahada oyunun oynanmasına engel olan ve futbol seyir zevkimizden çalanlar; dolayısıyla tüm emek verenlerin emeklerinden, bilete bedel ödeyen taraftarlarımızın da haklarından çalanlar nedeniyle bu haftaki biletlerimizde, "FUTBOL, OYNAYINCA GÜZEL!" sözüne yer verilmiştir." denildi.

