Bilge Baran’dan spor yapan kadınlara ziyaret

Katıldığı her platformda özellikle kadınlara yönelik büyük desteği olan Bilge Baran, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ile birlikte Spor Akademisinde spor yapan kadınlara çat kapı ziyarette bulundu. Ev hanımından, çalışanına 60 kişilik kadın topluluğu ile bir araya gelen Bilge Baran'a ilgi yoğun oldu. Sıcak, samimi bir atmosferin oluştuğu ziyarette Bilge Baran kadınlarla tek tek ilgilenerek taleplerini dinledi, not aldı.

Sizleri mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor diyen Bilge Baran," İlçemizde spor yapan kadınlarımızı ve onların yüzlerinde ki tebessümü görünce bizler de seviniyoruz. Halkımızın, vatandaşımızın istekleri bizim için önemli. Bu azimli duruşunuzdan dolayı hepinizi can-ı gönülden tebrik ediyorum " şeklinde konuştu.

Körfezli kadınlar çok memnun

Spor yapmayan kalmasın ifadeleri her gittiği yerde belirten Başkan İsmail Baran, Spor Akademileri'nin kapılarını kadınlara sonuna kadar açtı. Zumba'dan platese birçok aktiviteyi gerçekleştirdiklerini belirten kadınlar ise, Başkan İsmail Baran'a ve eşi Bilge Baran'a teşekkür ettiler.

Spor sonrası'nda samimi bir ortamın oluştuğu ziyarette, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran spor yapan kadınlara soda-ayran ikramında bulundu. Kadınlar ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti ve şükranlarını ifade ettiler.