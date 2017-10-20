Bilge Kral İzzetbegoviç'in vefatının 14. yılı
Karamürsel ilçesinde vefatının 14. yılı nedeniyle "Bilge Kral" Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için anma programı düzenlendi.
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Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda İzzetbegoviç için Karamürsel Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.
Dernek Başkanı Erhan Yılmaz, programın ardından yaptığı açıklamada, İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını belirterek, onun siyasi önderliğinin yanı sıra entelektüel kapasitesi ve eserleriyle yarınlara mesajlar bıraktığını kaydetti.
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Etiketler : Karamürsel, Bilge Kral İzzetbegoviç
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