Bilge Kral İzzetbegoviç'in vefatının 14. yılı

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda İzzetbegoviç için Karamürsel Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Dernek Başkanı Erhan Yılmaz, programın ardından yaptığı açıklamada, İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını belirterek, onun siyasi önderliğinin yanı sıra entelektüel kapasitesi ve eserleriyle yarınlara mesajlar bıraktığını kaydetti.