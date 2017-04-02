Bilgi Köprüsü minikleri Kullar Fidanlığı’nda

Bilgi Köprüsü AKD Kids Anaokulu 4 yaş sevgi çocukları minikleri öğretmenleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kullar fidanlığını ziyaret etti.

Rüya Ulaş'ın aile katılımı etkinliği nedeniyle gidilen fidanlıkta miniklere Orman Mühendisi Kadir Ulaş ve Fidanlıklar Şefliğinde görevli Ziraat Teknikeri Hüseyin Tombuloğlu tarafından ağaç ve bitki türleri tanıtıldı, ağaç ve ormanın önemi anlatıldı.

Minik öğrencilere doğa ve çevre sevgisi ve bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, minikler fidan dikerek ağaç dikmenin ve ağaçları korumanın önemini öğrendiler. Etkinlik sonunda miniklere diktikleri fidanlar ve Çuha çiçeği hediye edildi.

Sınıf öğretmeni Bihter Deniz ve İngilizce öğretmeni Aysel Uysal kendilerine böyle güzel bir imkanı sağlayan çocukların bitkileri ve ağaçları görerek dokunarak öğrenmelerini sağlayan Ulaş ailesine ve Kullar fidanlığı yetkililerine teşekkür etti.