Bilgi Küpü Koleji'nden İsmet Çiğit'e ziyaret

11.000 m2 kapalı alanı ile modern binasıyla her anlamda bir çok etkinlik bölümleri barındıran, standart yüzme havuzu, standart konferans salonu dışında cep sinemalarında olduğu, sınıfların donanımı üst düzeyde olan binanın açılışı öncesi basın ziyaretleri kapsamında yapılan ziyaretlerin ilki Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit'e yapıldı.

Karşılıklı eğitim üzerine yapılan konuşmaların ardından fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.