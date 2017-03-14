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Bilgievleri öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor

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Bilgievleri öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievlerinde gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda öğrenciler aldıkları tam puanlarla göz doldurdu

TEOG sınavı ayarındaki Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda 8. sınıflarda Umut Gülşen ile 7. sınıflardaki Sude Filiz Diren 500 tam puan aldı. Sınavda 6. sınıflardan Özlem Merve Koç 472 ve 5. sınıflardaki Ahmet Özdel ve Canan Oğur ise 488 puan alarak sınıflarının birincileri oldu. 

15 BİLGİEVİ’NDE YAPILDI
Kazanım Değerlendirme Sınavı geçtiğimiz haftalarda 15 Bilgievi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınava 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören toplam 2 bin 500 öğrenci katıldı. Öğrenciler sınavda; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce sorularına yanıt verdi.

TAM PUANLAR GELDİ
Sınav sonuçları açıklandığında ise Bilgievleri’nde verilen eğitimin kalitesi bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan sınavda,  8. sınıflarda Umut Gülşen ile 7. sınıflardaki Sude Filiz Diren 500 tam puan almayı başardı. Sınavda 6. sınıflardan Merve Özlem Koç 472 ve 5. sınıflardaki Canan Oğur ise 488 puan alarak sınıflarının birincisi oldu.

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