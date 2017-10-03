Bilgievlerinde ilk ders başkandan

Kanaatkar olmanın en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, "Kanaatkar olmak aynı zamanda çok çalışmaktır. Ne kadar çok çalışırsanız, vatanımız da o kadar gelişir ve güzelleşir" dedi.

İlköğretim Okulu öğrencilerine hizmet veren bilgievlerindeki yeni eğitim dönemi açılışı Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi'nde gerçekleştirildi. Yeni eğitim dönemi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan ile Bilgievi öğrencileri ve velileri katıldı. Yeni eğitim döneminin ilk dersini Başkan İbrahim Karaosmanoğlu verdi. İlk derste 'Kanaatkar olmak' konusunu işleyen Başkan Karaosmanoğlu, bu önemli kavram ile ilgili öğrencilere değerli bilgiler verdi. Kanaatkar olmanın elindeki ile yetinmek olduğuna dikkat çeken Karaosmanoğlu, "Kanaatkar olmak aynı zamanda çok çalışmaktır. Ne kadar çok çalışırsanız, vatanımız da o kadar gelişir ve güzelleşir. Bunun yanı sıra kanaatkar olmak israftan kaçınmaktır. Kanaat, çalışmayıp, sadece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir" dedi.

Şükretmenin önemine de değinen Karaosmanoğlu, "Şükretmek aynı zamanda teşekkür etmektir. Şükür anne-babaya da olur. Teşekkür etmek de bir şükürdür" diye konuştu. Dersin sonunda Bilgievi öğrencileri Karaosmanoğlu'na kendi yaptıkları bir ebru tablosunu hediye etti.

ANNE OKULUNUN İLK DERSİ DE BAŞKANDAN

Karaosmanoğlu, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi'nde ayrıca Anne Okulu'nun da ilk dersini verdi. Anne Okulu'nun öğrencileri olan kadınlara seslenen Karaosmanoğlu, anne olmanın dünyadaki en önemli meziyetlerden biri olduğunu kaydetti. Bir annenin dünyayı değiştirebileceğine olan inancını dile getiren Karaosmanoğlu, "Bizler bu inancımız nedeniyle bilgievlerinde bir Anne Okulu kurduk. Eğitimli annelerin çocuklarına daha da faydalı olacağını biliyoruz. Bu okuldan bu güne kadar çok sayıda anne mezun oldu. Burada alınan eğitimler sayesinde annelerimiz evlatlarına daha yakın ve bilinçli bir tutum içine girdi. Bu okula gelen siz değerli annelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni nesli sizler şekillendireceksiniz" dedi.

AŞURE İKRAM ETTİ

Karaosmanoğlu, yeni eğitim yılının ilk teneffüsünde de yine çocuklarla bir araya gelerek aşure ikram etti. Çocuklarla aşure yiyen ve sohbet eden Karaosmanoğlu çocuklarla fotoğraf çektirdi.