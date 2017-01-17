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Bilgievleri’nde Satranç Ligi heyecanı başladı

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Bilgievleri’nde Satranç Ligi heyecanı başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Satranç Liginin ilk turunda Gazi Akçakoca Bilgievi birinci oldu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim hizmeti veren Bilgievlerinde satranç ligi heyecanı başladı. 15 bilgievinin katılımıyla gerçekleşen Satranç Ligi 5 hafta sürecek. Ligin ilk turunun galibi ise Gazi Akçakoca Bilgievi oldu. Ligin sonunda dereceye giren bilgievlerine nakdi ödül verilecek.
Satranç Ligi’nin ilk turu hafta sonunda gerçekleştirildi. Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan ligin birinci tur maçlarında heyecan ve rekabet doruktaydı. Ligin ilk turuna 15 bilgievinden toplam 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler eğitim aldıkları bilgievlerini 8 kişiden oluşan takımla temsil etti. Artarda birbirinden iyi hamlelerin geldiği ve oldukça zorlu geçen birinci turun sonunda Gazi Akçakoca Bilgievi birinci oldu.

Satranç Ligi’nde dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verilecek. Ligin birincisi olan Bilgievi 300, ikincisi 250 ve üçüncüsü de 200 TL para ödülü alacak.

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