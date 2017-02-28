Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı.

8. sınıfların da katıldığı sınav, nisan ayında gerçekleştirilecek 2. TEOG sınavı için büyük önem taşıyor. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2 BİN 250 ÖĞRENCİ KATILDI

Kocaeli’ndeki 15 Bilgievinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Sınavı’na 5. 6. 7 ve 8. sınıfta eğitim gören toplam 2 bin 250 öğrenci katıldı. Öğrenciler; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce sorularına yanıt verdi. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BİRİNCİYE 200 TL ÖDÜL

Büyükşehir Belediyesi, sınavda birinci olan öğrenci için de önemli bir ödül belirledi. Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda birinci olan öğrenci 200 TL para ödülü ile ödüllendirilecek.

TEOG ÖNCESİ ÖNEMLİ SINAV

Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri’nde yapılan söz konusu sınav özellikle nisan ayında 2. TEOG sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri için büyük önem taşıyor. Zira sınavda sorulan sorular geçmiş yıllarda TEOG sınavlarında çıkan sorular ışığında hazırlandı. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler, 2. TEOG sınavına önemli bir başarı göstermiş olarak girecek.