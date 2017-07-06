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Bilgievleri’nde TEOG başarısı

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Bilgievleri’nde TEOG başarısı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla yine Türkiye’ye örnek oldu.

Ücretsiz olarak ilköğretim okulu öğrencilerine eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri kısa bir süre önce gerçekleştirilen TEOG sınavında bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl Bilgievleri’nin 8. sınıfında eğitim gören 4 bin 180 öğrenci sınavda önemli başarılara imza attı. Çok sayıda öğrenci bir özel okula gitmeden ya da kurs almadan Bilgievlerinde verilen eğitimle TEOG sınavından alnının akıyla çıktı.

ÖĞRENCİYE YAKIN MARKAJ

Bilgievleri, yılın başından itibaren TEOG sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerini adeta eğitim kampına aldı. TEOG adayları için, rutin derslerin yanı sıra, hızlandırılmış bilgi destek programı ile ek kurslar düzenledi. Çocukların sınav stresine karşı ise özel bir strateji belirlendi. Bilgievleri, ders döneminde öğrencilerin biraz olsun rahatlaması için çeşitli eğlenceli faaliyetler ve kültür gezileri düzenledi.

SINAVA İYİ HAZIRLANDILAR

Söz konusu eğitim anlayışının olumlu sonuçları ise TEOG sınavı sonrasında ortaya çıktı. Öğrenciler, Bilgievinde aldıkları eğitim ile sınava oldukça güçlü ve özgüvenli girdi. Birinci TEOG sınavında görülen başarı Nisan ayında gerçekleştirilen ikinci TEOG sınavına da yansıdı. Çok sayıda Bilgievi öğrencisi ikinci basamak sınavında önemli başarı elde etti.

NASIL OKUTURUM ENDİŞESİNE SON

Elde edilen başarı, özellikle Bilgievlerine çocuklarını gönderen aileleri oldukça mutlu etti. Türkiye’de fırsat eşitliğine yönelik önemli bir hamle olan Bilgievleri, ailelerin ekonomik durumuna önemli katkı sundu. Özel ders, kurs ya da özel okul imkanı olmayan aileler, Bilgievleri sayesinde çocuklarının en iyi şekilde sınava hazırlanması nedeniyle rahat bir nefes aldı.

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