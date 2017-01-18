Bilgievlerinden ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, Bilgi ve Kültür Yarışması düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri, para ödüllü yarışması düzenleyecek, yarışmaya 15 Bilgievinden 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılacak. Yarışmada her Bilgievi, 4 yarışmacı ile temsil edilecek. Yarışmada Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Değerler Eğitimi ve Genel Kültür kategorilerinden sorular sorulacak. Yarı final yarışması 21 Ocak Cumartesi günü 14.00’te gerçekleştirilecek. Yarı finalin ardından başarılı olan iki takım 18 Şubat Cumartesi günü yine 14.00’te finalde karşıya karşıya gelecek. Öte yandan 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarı final yarışmaları 4 ayrı Bilgievi’nde yapılacak. Yarı finalde yarışacak olan takımlar Sezai Karakoç, Fatih Sultan Mehmet, Hayme Ana ve Karamürsel Alp Bilgievleri’nde mücadele verecek.

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların öğrencilerine nakdi ödül verilecek. Birinci olan takımın öğrencileri 300 TL, ikinci olan takımın öğrencileri 250 TL ve üçüncü olan takımın öğrencileri ise 200 TL para ödülü alacak.