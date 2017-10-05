Yolculuk bu kez su altına gerçekleşti. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin körfezdeki canlıları incelediği Su Altına Yolculuk” etkinliğinde birçok ilginç etkinlik gerçekleşti. Su piresi Daphnia’nın mikroskopla incelenip kalp atışlarının gözlemlenmesi, balık yaşının hesaplanması bu etkinliklerden bazıları oldu. Deniz altında yaşayan canlılarla birlikte, deniz üstünde yaşayan canlıları da inceleyen öğrenciler, körfezdeki kuş türleri hakkında da bilgi edindi. 2 gün süren etkinliğe ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 240 kişi katıldı.

AKVARYUM OLUŞTURDULAR

Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler öğrenmeyi, yaparak ve yaşayarak gerçekleştirdiler. Kurulan beş istasyonla dönüşümlü olarak alan incelemesi yapan öğrenciler akvaryum yapımı, balık yaşı öğrenme ve Daphnia su piresinin kalp atış sayısını gözlemleme atölye etkinliklerine katıldılar. Yapılan bilgilendirmelerden sonra öğrenciler balık akvaryumu oluşturdu. Tatlı su akvaryumunun içine renkli taşlar yerleştiren katılımcı öğrenciler daha sonra Japon balığını suya bırakarak balığa yem verdiler. Ayrıca etkinliğe katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli personel tarafından deniz kirliliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

DENİZ CANLILARI İNCELENDİ

Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Su Altına Yolculuk” etkinliğinde ayrıca kurulan istasyonlarda alan bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bilgilendirme istasyonlarında deniz suyunu inceleyen öğrenciler, deniz suyunda Vernier kiti ile çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk ölçümünü, uygulamalı olarak yaptılar. Daha sonra deniz kıyısını inceleme etkinliğiyle deniz suyundan alınan örnekte mikroskobik deniz canlıları (plankton, alg) gözlemlemesi yapıldı. Deniz canlılarının bulunduğu dokunma kabininde öğrenciler canlıları gözlemledi. Gözlemleme sırasında İzmit Körfezdeki balıklar, deniz kuşları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

BALIĞIN PULU İLE YAŞINI HESAPLADILAR

Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler balık pulunu inceleyerek balığın yaşını da hesapladılar. Balığın üzerinden alınan pullar mikroskopla incelendikten sonra balığın kaç yaşında olduğu belirlendi. Çeşitli deneylerle deniz canlıları hakkında bilgi edinen öğrenciler Daphina su piresinin kalp atışlarını incelediler. Su, alkol, kafein ve adaçayı damlatılan Daphina’nn mikroskop alanında kalp atım sayıları incelendi. Öğrenciler meraklı ve heyecanlı gözlerle katıldığı etkinlikle ile adeta suyun altında yolculuğa çıkmış oldu.