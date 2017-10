Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Türkiye yüksek teknoloji ile büyüyebilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Van Güçbirliği Toplantısı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ı ziyaret etti.

Bakan Özlü, burada yaptığı açıklamada, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayesinde teknolojik ürün ihracatının katlanarak artacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye yüksek teknoloji ile büyüyebilir. Yüksek teknolojili ürünler geliştirmeye yönelik atılacak her adım bizim için kıymetlidir. Özellikle KOBİ'lerimizin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak durumundayız. Teknokentler KOBİ'lerin bu açığını kapatmak için önemli görevler üstleniyorlar. Hükümetimizin ve bakanlığımızın ürettiği bütün projeler, teşvikler ve uygulamalar topyekun kalkınma hedefimize yöneliktir."

Özlü, büyümenin lokomotifi olarak gördükleri sanayinin her ilde gelişmesi gerektiğini, bu yönde çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Sanayi ve teknolojiyle destelenmeyen sektörlerin büyümesi mümkün değildir. Biz Türkiye'nin her ilinin bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markaları katma değere dönüştürmek için çabalıyoruz. Bu vesile ile tüm yatırımcılara, girişimcilere seslenmek isterim. Van'daki girişimci ruhuna destek olunuz. Her şey keşfetmekle başlar. Van'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız."

Sanayicilerle bir araya geldi

Bakan Özlü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki teknokenti, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Van-Mer Mermer Fabrikası'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özlü, daha sonra Fuar ve Kongre Merkezi'nde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan ve üretim yapan sanayicilerle bir araya geldi.

"Düşük faizli kredi veriyoruz"

Özlü, 1 Temmuz'da çıkan "Üretim Reform Paketi"nde bu hususun yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz OSB içinde kurulacak teknik liselerin, teknik kolejlerin inşaat maliyetlerini, içindeki donatım maliyetlerini kredilendiriyoruz. Van için 15 yıl olması lazım. Düşük faizli kredi veriyoruz. Burada da bir teknik kolej, teknik lise açmanın yoluna bakalım. Çünkü biz masraflarını karşılayacağız. OSB yönetimi okulun yönetiminde yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu tür projelere öğrenci başına destek veriyor. 4 bin 200 lira ile 6 bin lira kadar destek veriyor. Van'da biraz daha nitelikli üretim, katma değeri yüksek işler yapmak için bu tip eğitim kurumlarına ihtiyaç var."