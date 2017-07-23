  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 29 °C

Bilinmeyen numaralara rekor harcama

»
Bilinmeyen numaralara rekor harcama
2010 yılından bu yana telefon rehberlik hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 544 milyon lirayı aştı.

Telefon rehberlik hizmetlerinin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeciler, toplam 544 milyon 209 bin 333 lira gelir elde etti.

Gelişen teknolojiyle beraber klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı. Önceleri, halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı. Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 544 milyon 209 bin 333 lira oldu. Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 318 milyon 909 bin 504'ü buldu, 540 milyondan fazla isimle sorgulama yapıldı.

Sadece bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 304 bin 96 çağrı yapılırken, toplam çağrı süresi 6 milyon 998 bin 291 dakika olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 10 milyon 651 bin 193 isimle, 2 milyon 22 bin 339 numarayla sorgulama yapıldı. 9 milyon 9 bin 772 bireysel, 3 milyon 387 bin 442 kurumsal numara sorgulandı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin 3 aylık gelirleri ise 15 milyon 507 bin 923 lira oldu.

Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aquaparkta son durum23 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  • Sıcaklardan bunalanlara serinletici öneriler23 Temmuz 2017 Pazar 10:07
  • Çanakkale'de korkutan deprem23 Temmuz 2017 Pazar 09:30
  • Siyaset ve iş dünyası Eren ile Emir'in sünnet cemiyetinde bir araya geldi22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
  • İzmit'te Göksel rüzgârı 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:46
  • Bu kavşakla Kocaeli'de kesintisiz ulaşım gelecek22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:02
  • Diyarbakır’a "Kardeşlik Parkı"22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:28
  • Çocuğunu esnafa bıraktı bir daha gelmedi22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:00
  • Bunu yapan sürücüler yandı! Af yok milyonlarca ehliyete el konuldu22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:55
  • Başkan Köşker, Bolu Belediye başkanını ağırladı22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti