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“Bilinmeyen Osmanlı”yı Şimşirgil, Körfez’de anlattı

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“Bilinmeyen Osmanlı”yı Şimşirgil, Körfez’de anlattı
Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinin ocak ayı bölümüne Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa; ‘Bilinmeyen Osmanlı’yı anlatan Şimşirgil’i Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcıları, Selahattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, belediye meclis üyeleri, AK Parti Körfez İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş takip etti.

DİZİLER FATİH’İ ÖLDÜRDÜ!

Osmanlı tarihi üzerine yanlış bilinenleri paylaşan Prof. Dr. Şimşirgil, dizi ve TV filmlerine de atıfta bulunarak, “21. asırda bir fetih filmi çekebildik, onda da koca Fatih'in şahsiyetini öldürdük. İnsan bunlara gerçekten üzülüyor. Bu, maalesef, tarihimizin doğru öğretilmemesinden kaynaklanıyor. Yanlış genlerimize işlemiş. Hiç olmazsa Fatih'in şahsiyetini doğru bir şekilde verebilseydik orada. Doğru bir tek karesi olmayan bir dizi ve Fatih'in bütün şahsiyetini öldüren bir film” dedi.

DOĞRU AKTARAMADIK

Gençlere Osmanlı’nın doğru anlatılmadığını söyleyen Şimşirgil, şöyle devam etti:

“Bu, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren başladı. ‘Osmanlı’yı gelecek nesillere öğretmemek lazım. Osmanlı’nın kendi toplumunu o devletten uzaklaştırmak lazım’ dediler. Sonra ne yapıldı? Padişahlar kötülendi. İlkokuldan itibaren vatanı padişahlardan kurtardık. İlkokuldaki beyinlere bunlar şırınga edilirse tarih şuuru oluşur mu? Maalesef kendi o muhteşem tarihimizi nesillere doğru aktaramadık”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konferans sonrasında kısa bir konuşma yaparak, “Bizi tarihi derinliklere götürdünüz, tarihi yaşattınız. Gerçek Osmanlı torunu nasıl olur bunu bizlere anlattınız. Katıldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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