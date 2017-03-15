Bilnet Kocaeli Okulları’nın imzaları atıldı

2017 – 2018 eğitim – öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak Bilnet Okulları’nın Kocaeli’de açılacak kampüsü için ilk adım atıldı

Alanında uzman eğitim kadrosu, kaliteli eğitim sistemi ve nitelikli eğitim için ihtiyaç duyulan tüm teknolojik alt yapılara sahip kampüsleriyle hizmet vermeye başlayacak Bilnet Okulları, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında yeni kampüsü ile Kocaelili öğrenci ve velilerle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin sayılı okul zincirlerinden biri olacak Bilnet Okulları’nın Kocaeli temsilciliğini Ali Korkmaz üstlendi.

Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk, Bilnet Okulları Genel Müdürü Kubilay Argını ve Bilnet Kocaeli Okulları Kurucusu Ali Korkmaz,Bilfen Şirketler Grubunun İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde yapılan imza töreninde bir araya geldi.

'BUGÜNÜ BEKLEDİK'

Bilnet Kocaeli Okulları KurucusuAli Korkmaz yaptığı konuşmada; “Kocaeli uzun zamandır bizden okul bekliyordu, en iyi en doğru en güçlü olanı gerçekleştirmek için bugünü bekledik, artık hazırız.”dedi.

YENİ BİR SOLUK

Türkiye’nin farklı bölgelerine kaliteli eğitim hizmeti taşımak üzere yola çıkan Bilnet Okullar’nın Kocaeli Kampüsü, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde 8500 m2 kapalı alanında 3500 m2 bahçesiyle 912 öğrenciye hizmet verecek. Kampüs genelinde toplam 360 kişilik konferans salonu ile birlikte laboratuvarlar, kütüphane, yemekhane ve revir bulunacak. Sosyal aktiviteler ile kulüp derslerinin de yapılabileceği kampüste; öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri aktivitelerle yenilikçi bir eğitim yaklaşımı sunulacak.

Öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinen Bilnet Okullar, branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli ve dinamik eğitim ve öğretim kadrosuyla Kocaeli’de eğitim hayatına yeni bir soluk getirecek.

EN ÜST SEVİYEDE EĞİTİM

Bilfen Okullarının köklü eğitim geçmişinden aldığı güç ve eğitimde yenilikçi yaklaşımları ile tüm Türkiye’ye yayılarak geniş kitlelere ulaşmayı amaç edinen Bilnet Okullar’nda eğitim müfredatı, sadece akademik alanda değil, kültürel ve sanatsal alanda da tam donanımlı bireyler yetiştirme doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin, tüm kademelerde temel bilimlerin yanında; yabancı dil, spor, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında da kendilerini en üst seviyeye çıkaracak bir eğitim almaları hedeflendi.