Bimeks de gidiyor

İzmit’te Carrefour Market, Real Market kapatıp gitmişti. Şimdi eski Real AVM binasındaki işyerleri de tek tek kapanıyor. Real AVM içinde 2014 yılında açılan Bimeks elektronik eşya mağazası da kapanacağını duyurdu. Bimeks İzmit mağazasındaki malların büyük bölümü başka şubelere aktarıldı. Sınırlı sayıdaki beyaz eşya yüzde 50’lere varan indirimle satılıyor. Bimeks’in bir hafta içinde kapacağı bildirildi.