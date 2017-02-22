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Bingöllüler, Ağrı Valisi’ni ağırladı

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Bingöllüler, Ağrı Valisi’ni ağırladı
İzmit Belediyesi’nin Diyadin’e yaptığı katkıların ardından, ikili ilişkilerin daha da geliştiği Ağrı’dan ilimize gelen heyet, çeşitli temaslarda bulundu.

Aslen Bingöllü olan Ağrı Valisi Musa Işın da, ilimizde Ali Değirmenci başkanlığındaki Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kahvaltılı toplantısına konuk oldu. Sekapark Sahil-1 Restaurant’ta düzenlenen buluşmaya Vali Işın ile birlikte Ağrı heyetinde bulunan isimler de katıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da, çeşitli kurum ve STK temsilcileriyle birlikte Bingöllüler’in davetinde yer aldı.

Kahvaltıda Ağrı Valisi Musa Işın’a Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın karakalem portre resmi takdim edilirken, Vali de Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Değirmenci’ye Nuh’un Gemisi maketi hediye etti.

Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Değirmenci, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti, Vali Işın’la hemşeri olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

“İSLAMIN KENDİSİ TÜRKİYE’NİN ÇİMENTOSU”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da, Ağrı’ya gidip gördüklerini, o bölge insanının samimiyetinin farklı olduğunu anlattı. Doğan, Bingöl’ün de kendisinde yerinin ayrı olduğunu belirtti,. Bingöl depremi olduğunda milletvekili olarak bölgede bulunduğunu söyledi.

Ağrı Valisi Musa Işın da Bingöllü hemşerilerinin davetinden mutluluk, gurur duyduğunu belirtti, “Bingöl küçük bir şehir. Son yıllarda terörle anılıyor. Bingöl bu güne kadar hainlere teslim olmadı ve olmayacak. Bingöllü doğuda neyse batıda da odur. Bingöl’ün en ücra köyü dahi terörün karşısındadır ve vatanına bağlıdır. Bingöl’den geldiniz diye bağınızı kesmeyin. Gidin görün ev yapın. Çocuklarınız sizin geleneklerinizi bilmezse biz kültürümüzü kaybederiz. İslamın kendisi Türkiye’nin çimentosudur. Biz bunu muhafaza etmek zorundayız. Biz bu kültürü korursak geleceğimizi ve vatanımızı koruruz” dedi. Vali Işın, işadamlarını Ağrı’ya yatırıma davet etti, kardeş belediye olarak İzmit Belediyesi’nin Diyadin’de 25 yıldır yapılamayanı kısa sürede yaptığını anlattı.

Şennur YILDIZ

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