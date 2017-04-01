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Binlerce adaya kritik uyarı! 09.45'ten sonra...

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Binlerce adaya kritik uyarı! 09.45'ten sonra...
İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yarın (pazar) yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak sınava 15 dakika kala kapılar kapanacak. 09.45'ten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile  yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin gireceği Yabancı Dil  Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yarın gerçekleştirilecek.

09.45'TEN SONRA GELENLER İÇERİ ALINMAYACAK
Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak. Adaylara sınavda 180 dakika süre verilecek.

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