Binlerce memura önemli uyarı

Türkiye genelinde bazı kamu kurumlarının İzmir Valiliği’ni aramasıyla ortaya çıkan olayda, binlerce kamu görevlisinin bilgilerinin çalındığı tespit edildi.

Şebekenin Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşları ve bazı kamu kurumlarını arayarak kendilerini İzmir Valiliği OHAL Bürosu çalışanı olarak tanıttıkları ve “FETÖ, PKK ve DHKP/C gibi örgütlerle daha etkin mücadele etmek için çalışanlarınızın bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır” diyerek kamu kurumlarında çalışan kişilere ait bazı bilgileri ele geçirdikleri ortaya çıktı. Şebekenin bazı kurumları ise İzmir Valiliği adına arayarak çalışanları hakkında bilgi talep ettiği tespit edildi.



Konunun açığa çıkmasının ardından İzmir Valiliği kurumları uyararak bilgilendirdi. Şebekenin ne amaçla bilgi topladığının araştırılması istendi. Polis de olayla ilgili soruşturma başlatırken şebekenin bağlantılarının çözülmesi için çalışma başlattı. Şebeke üyelerinin verdiği e-mail ve telefonların izini süren polis, bu kişileri her yerde arıyor