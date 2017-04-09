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Bir aile facianın eşiğinden döndü

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Bir aile facianın eşiğinden döndü
Körfez'de, iki katlı evin bodrum katında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi'nde Kamil Çalışır'a (45) ait evin, plastik eşya ve halıların depolandığı bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Kamil Çalışır, eşi Sevgi ve 5 aylık kızları Cennet Nur Çalışır, yangın nedeniyle merdivenlerden inemedi. Evde mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Çalışır ailesine ayakta tedavi uyguladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bodrum katında hasar oluştu. 

Binali ASLAN

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