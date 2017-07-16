Bir anket sonuçları ve kabaca analizi

Türkiye artık anketlerin, araştırmaların sonuçlarına da inanmaz oldu. Ama bugün size, işini çok ciddi yapan, tanıdığım ve güvendiğim insanların yönettiği, merkezi İzmit’te bulunan bir firmanın yaptığı anket sonuçlarından söz edeceğim.

AREDA Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Firması araştırmayı yapmış. Araştırma, sadece Kocaeli’de yapılmış. 12-18 Haziran tarihleri arasında, ağırlıklı olarak İzmit Merkez’de, yaş, cinsiyet, eğitim durumu açısından kentin mevcut sosyal dokusuna uygun oranda toplam 1050 denekle yüz yüze görüşülerek yapılmış. Çok ciddi ve titiz olduğuna inanıyorum, çünkü AREDA şirketini yönetenleri, bu çalışmayı yapanları tanıyorum.

BUGÜN SEÇİM OLSA KOCAELİ’DEKİ SİYASİ TABLO NASIL ÇIKAR

Ankette birkaç farklı araştırma var. Tabii bunlar içinde en dikkat çekeni “Bu pazar milletvekili seçimi olsa tercih edeceğiniz parti hangisidir?” sorusu. Anket sonuçları şöyle:

AK PARTİ: % 50.4

CHP: %32.3

MHP: %11.2

HDP: %2.8

SAADET: %1.5

Bu anket sonuçları üzerinden kabaca bir siyasi analiz yapmak mümkündür. Elbette hepimiz biliyor ve görüyoruz ki, bugün bir seçim yapılacak olsa, hem bu şehirde, hem Türkiye genelinde AK Parti uzak ara birinci durumdadır.

Ama AREDA anketinden çıkan % 50.4’lük oy oranı, iktidar partisinin ilimizde bir erime içine girdiğinin de açık göstergesidir.

Elimizde Kasım-2015’deki son genel seçimlerin sonuçları var. Kocaeli’deki oy dağılımı şöyle:

AK Parti % 56.5, CHP %23.4, MHP %11.2, HDP %5.5, Saadet %1.6.

Son yapılan ankette, AK Parti’nin ilimizdeki oy oranı 6 puan kadar azalmış görünüyor. Buna karşın CHP’nin oy oranı aynı süreçte 9 puan kadar yükselmiş.

Bu tablo, 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimler ve 2019 yılı kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı, genel seçimler için önemli bir işarettir. En azından AK Parti’nin artık ilimizde yükselme trendinden gerileme trendine girdiği, CHP’nin de tam tersine yükselme trendi içine girdiğini gösteriyor.

2019 yılı mart ayına kadar Türkiye’de çok önemli siyasi gelişmeler yaşanacak. Belki yeni partiler kurulacak. Mevcut partiler kongrelerini yapacak, yönetimlerini yenileyecek, yüzlerini yenileyecek.

Trend, AK Parti’nin gerilemesi, CHP’nin yükselişi yönünde gelişirse, seçimlerde çok farklı sonuçların çıkma olasılığından da söz edilebilir.

AREDA anketinde bugün itibariyle HDP %2.8, Saadet %1.6 gözüküyor. Bence bir seçim ortasında bu iki partinin de alacağı oy oranı daha yüksek olacaktır. Üstelik, hem HDP’ye, hem Saadet’e gidecek oylar da, AK Parti bütünü içinden çıkacaktır. AREDA anket sonuçlarını, ilimizde siyaset yapanların çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.

OY VERİRKEN TERCİH NEDENİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AREDA anketinde birkaç farklı konu daha var. Örneğin deneklere “Oy tercihinizi etkileyen olay ya da kişi var mı?” sorusu yöneltilmiş.

Ankete katılanların % 41, tercihlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğine göre belirlediklerini söylüyorlar. Bunun böyle olduğunu, ilimizdeki genel veya yerel seçimlerde ortaya çıkan tablonun, adayların karizması veya sevilebilirlikleri olmadığını biliyoruz.

Seçmenlerin %28’i “Siyasi görüşüm doğrultusunda oy veriyorum” diyor. Diğer yanıtların oranı çok düşük. “Terör” oyumu etkiliyor diyenlerin oranı %6 civarında.

Ankete katılan deneklere “Siyaset kurumundan beklentileri” sorulmuş. “Dürüstlük” diyenlerin oranı %26.4, “Refah seviyesini yükseltmeleri” diyenlerin oranı %14.6, “Hizmet” diyenlerin oranı %12.8, “Huzur” diyenlerin oranı %10.2.

Bu sonuçlar da ilimizde siyaset yapan veya yapmak isteyenler açısından iyi değerlendirilmesi gereken sonuçlardır. Kocaeli’nin ciddi araştırma firması AREDA’nın 2019’daki yoğun seçimler dönemine kadar belli periyodlarla bu tür çalışmaları yapmasını umut ediyorum. Elbette bu anket sonuçlarını dikkate alıp almamak, siyaset yapanların kendi tercihidir. Ama her ciddi anket, çok önemli mesajlar verir. Bu mesajları izleyerek siyaset yapmak da önemli avantajlar sağlayabilir.

Öğrencilerin sevmediği şehir

Hazır bugün anketlerden başladık, devam edelim. Bir üniversitemiz, Türkiye genelinde üniversite öğrencileri arasında araştırma yapmış. Üniversite öğrencilerinin en çok hangi şehri sevdiklerini, hangi şehirde kendilerini rahat ve mutlu hissettiklerini saptamış.

Tahmin edebileceğiniz gibi birinci Eskişehir çıkmış. Sonra Antalya, İzmir, Çanakkale, Ankara, Bursa diye devam ediyor sıralama. İstanbul 20’nci, Kocaeli listede “Üniversite öğrencilerinin sevmediği, bulunmaktan rahatsız olduğu” kentler arasında.

Bu tablo, Kocaeli Üniversitesi’nin sorunu değil. KOÜ, 80 bin civarında gence eğitim veriyor. Üniversite’nin verdiği eğitimde bir sıkıntı yok. Ama KOÜ’de okumak için ilimize başka kentlerden gelen öğrenciler, bu şehirden nefret ediyorlar. Çünkü ulaşım sorun. Çünkü bu şehirde herkes öğrencileri kazıklamaya çalışıyor. Çünkü bu şehirde gençlere yönelik sosyal aktivite yok. Spor yok, eğlence yok.

Üniversite öğrencilerinin en sevdiği kent olan Eskişehir’e bakın. Anadolu’nun ortasında, içinden pis Porsuk geçen, kimsenin yüzüne bakmadığı bir şehirdi. Şimdi, Türkiye’nin en çok turist çeken şehri. İnsanlar rahat Eskişehir’de. Kızların bacaklarına bakmıyorlar. Bir kız ile bir erkek sokakta el ele geziyorsa, kimse dönüp başını bakmıyor. Rahatsız etmiyor. Hayat ucuz, Eskişehir’de ulaşım kolay ve ucuz. Eğlence bol. Gezilecek, gidilecek yer dolu.

Bizim şehrimizde öğrenci bara gitmeye kalksa, her gece polis baskınında kimlik göstermek zorunda. Hala yurt sorunu var. Hala, depremde hasar görüp onarılmamış evler, üstelik çok yüksek fiyatlarla öğrencilere kiralanıyor. Öğrenci bu kentte hafta sonunda ne yapacak. Ne futbol, ne basketbol maçı var. Kızı, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gören bir arkadaşım anlattı:

“Yurt parasını ben ödüyorum. Kızım İstanbul’da ayda 250 TL ile geçiniyor.” dedi. İstanbul’da da öğrenci korunuyor. Ucuz ve kaliteli yemek bulabiliyor. İstanbul’da ulaşım zaten çok ucuz. Bizim şehrimizi, bu şehre okumak için gelen gençler bile artık sevmiyorlar.

Şu sıralar, üniversiteler için tercih dönemi. Reklamları görüyorsunuz. Hemen her şehirde, bizden daha küçük şehirlerde özel vakıf üniversiteleri var. Burada neden kurulmuyor? Çünkü Kocaeli dışlanan, sıradan bir şehir haline geldi. Kent olarak tercih edilmiyor. Bu kadar doğal güzellik, bu kadar uygun bir konum. Ama Kocaeli, adeta haritadan siliniyor. Bakın komşumuz, bir zamanlar bizim ilçemiz olan Sakarya bile çok hızlı kalkınıyor. Futbol takımı 2’nci Lig’e çıktı, Süper Lig’e geliyor. Basketbol takımı Süper Lig’e çıktı. Gençlerin beğendiği iller arasında Sakarya bile bizim üstümüze geçti.

Yazık oluyor bu şehre. 90 kilometre mesafedeki İstanbul’a gidip gelmenin bile sorun olduğu bir kent haline geldik. Gerçekten çok yazık bize.