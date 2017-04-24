Bir asansörü çalıştıramadılar sonunda söküp götürdüler

Kocaeli Türkiye’nin en önemli kenti. Bunu biz söylemiyoruz. Herkes söylüyor.

Kişi başına en çok vergi ödeyen, en çok üreten, en çok ihracat yapan, en çok elektrik tüketen, Türkiye’nin en batısında iktidar partisine en çok destek veren kent burası.

Vazgeçtim futboldan, basketboldan, metrodan, uçaktan, trenden falan..

Bir üst geçidin asansörüne elektrik bağlatamadık bu kentte sevgili dostlar. Bugün size bu acıklı hikayeyi anlatacağım.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu bölgesi. Bu şehrin en mutena semtlerinin başında gelir. Büyükşehir Belediyesi sahili düzenledi, yürüyüş yolları, parklar, dinlenme alanları yaptı. Hepsi için kucak dolusu teşekkürler.

Hızlı Tren yolu yapıldıktan sonra, Cumhuriyet Mahallesi’nin Plaj Yolu bölgesinde oturan insanlar için yaya olarak mahalleden dışarıya çıkmanın tek yolu olan bir yaya üst geçidi yapıldı. Demiryolu üzerinden yaya geçişini sağlayan üst geçidi Büyükşehir Belediyesi değil TCDD yaptı.

85 BASAMAKLI MERDİVEN

Plajyolu bölgesinde oturan bir yayanın, mahallesinden çıkıp, dünyaya açılabilmesi için bu üst geçidi geçmesi gerekiyor. Aslında yürüyen merdivenli olması gerekirdi. Söyledik, yazdık. KOÜ kapısına, gençlerin gidip geldiği yere yapılan üst geçide gösteriş olsun diye yürüyen merdiven yaptılar.

Plaj Yolundaki üst geçide yürüyen merdiven yapılmadı, “Merak etmeyin, asansör koyacağız” dediler.

Bu üst geçidin her iki tarafındaki merdivenler tam 85’er basamaklı. Yaşlı insanlar var. Düşünün, 85 basamak çıkacak, köprüyü geçecek, 85 basamak inecek.

Evine dönerken yine 85 basamak çıkacak, köprüyü geçecek, 85 basamak inecek.

Sırf bu köprüden geçemediği, merdivenleri tırmanamadığı için evinden çıkamayan yaşlılar var.

HER YETKİLİYE ANLATTIM

Aslında bu yaya üst geçidi yapıldıktan sonra, iki ayağına asansörler de kondu. Ama asansörlerin elektriğinin aboneliğini TCDD mi üstlenip açtıracak, Büyükşehir mi üstlenip açtıracak, İzmit Belediyesi mi üstlenip açtıracak, bu konuda anlaşma sağlanamadı.

TCDD, “Ben köprüyü yaptım. Asansörün elektriğini yerel yönetim üstüne alsın” dedi.

Yerel yönetimler, “Köprü TCDD’nin, asansör elektriğini neden biz sahiplenelim” dediler.

Topu topu 300-500 TL abonelik açma bedeli. Asansör her gün 24 saat durmadan çalışsa, topu topu aylık 1-2 bin TL elektrik faturası. Hepsi bu.. Bizim Büyükşehir’in bütçesi 3 milyar TL.

Benim Cumhuriyet Mahallesi ile, Plajyolu ile bir alakam yok. Ama oradan çok okurum var. Yaşlı insanlar. Defalarca beni aradılar. Bir yaşlı kadın okurum ağlayarak aradı, “Evladım evden çıkamıyorum. Ne olur yaz, bizim üst geçidin asansörünü çalıştırsınlar” dedi.

Defalarca yazdım. Yazmakla kalmadım. Size yeminle söylüyorum:

Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a, AK Parti İl Bakanı Şemsettin Ceyhan’a, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a yüz yüze sohbet ettiğimiz bütün toplantılarda söyledim:

“-Plaj yolunun bir yaya üst geçidi sorunu var. Köprünün asansörleri de hazır. Sadece Sedaş’a başvuru yapılacak, elektrik aboneliği açılacak. İnsanlar 85 basamaklı merdiveni tırmanıyor. Şu işi Allah rızası için halledin” dedim.

Kimi, “Tamam, ilk işim buna bakmak olacak” dedi. Kimi, hemen cep telefonunu çıkartıp benim yanımdan bir Müdür aradı, “İsmet Çiğit’in yanındayım. Plajyolu’nun yaya köprüsünün asansör sorunu varmış. Şunu halledin derhal” diye talimat verdi.

3 yıldır, üst geçidin asansörüne elektrik bağlanamadı. Bir gün, 1 saat bile o asansör çalışmadı.

Durumu anlattığım yetkililerle tekrar karşılaştığımda yeniden sordum. Mealen bana şöyle dediler:

“- Bu TCDD var ya bu TCDD boyu posu devrilsin. Bürokrata da geçmiyor bir türlü. Söyledik. Açtırmıyorlar..”

Böyle dediler sevgili dostlar, aynen böyle dediler. Gidin Türkiye’nin başka bir şehrine. Trabzon’a Rize’ye.. Kayseri, Antep, Erzurum, Gümüşhane’ye.. Sivas’a, Yozgat’a, Elazığ’a.. İktidar partisinin il başkanı, belediye başkanı bir bürokrattan basit bir iş isteyecek. “Şu asansörün elektriğini açtır” diyecek. O bürokrat bu lafı dinlemeyecek, iplemeyecek. Ertesi gün kendisini Uludere’de, hatta belki de El Bab’da bulmaz mıydı?..

Kocaeli’nin bir mahallesindeki insanlar için çok önem taşıyan bir yaya üst geçidinin asansörünü biz çalıştıramadık. Bırakın çalıştırmayı, elektrik bağlatamadık.

Geçtim TCDD’yi, belediyeleri, iktidar partisinin il teşkilatını. Bu ülkede ilk özelleştirilen elektrik şirketi Sedaş’tır. Akkök ile Çek firması Sedaş’ın takibi. İl Başkanı veya Büyükşehir Başkanı, şirketin yönetim kurulu başkanına bir telefon açacak, “Beyfendi. Biz TCDD bürokrasisi ile anlaşamadık. Böyleyken böyle bir derdimiz var. Şu asansörün elektriğini şirket olarak siz bir zahmet açın da bu şehre bir hayrınız olsun” diyecek.

Yada ilimizin aynı yetkilileri, bu sene başına kadar Birlikspor için nasıl sanayicilerden, müteahhitlerden torba torba hibe para aldıysa, birine rica edecek. O bölgede Koruma var, Dereli var.. “Ya İbrahim” diyecekler ya da “Yahu Sinan kardeş” diyecekler. Şu üst geçidin elektrik bağlantısını şirketin üzerine açtırsana “ diyecekler.

“Hayır mı derler.”

2399 HAYIR, 965 EVET

Cumhuriyet Mahallesi kırgın. Cumhuriyet Mahallesi insanları kendilerini yok sayılmış görüyorlar. Bir üst geçidin bir asansörünü çalıştırtamamışlar.

16 Nisan’daki referandumun sonuçlarına bakın. Cumhuriyet Mahallesi’nde 965 tane (%27.5) EVET, 2399 tane(%72.5) HAYIR oyu çıkıyor.

İzmit’te Yahya Kaptan’dan sonra en çok HAYIR oyu çıkan mahallelerin başında Cumhuriyet Mahallesi geliyor. Haksız mı o insanlar. Şimdi parti teşkilatının, “Cumhuriyet Mahallesi’nde neden sonuç böyle çıktı” diye aramasının bir manası var mı… Şu üst geçidin asansörü çalışsa, Cumhuriyet Mahallesi’nde 825 oyluk fark kapanmış, İzmit’te EVET’ler fazla çıkmış olurdu.

…………..

Veee sevgili dostlar. Referandum da bitti. 3 yıldır yerinde duran ama bir türlü elektrik bağlantısı yapılmadığı için çalışmayan üst geçidin asansörleri geçenlerde söküldü, götürüldü. Büyükşehir mi söktü, Belediye mi söktü bilmiyorum.

Bu işle ben çok uğraştım. Bir de MHP’li Büyükşehir meclis üyesi Vahit Eryılmaz uğraştı. Büyükşehir meclisi toplantılarında konuyu sözlü olarak sordu. Kendi çektiği fotoğraflarla Büyükşehir Başkanlığına yazılı soru önergeleri verdi.

Olmadı, yapmadılar. Plajyolu’nun yaya üst geçidinin asansörlerine elektrik bağlayıp, çalıştıramadılar.

Burası Kocaeli.. Türkiye’nin en çok üreten, en çok vergi veren kenti.

Bir asansör yaptıramamışız, havaalanımıza uçak bekliyoruz. Futbol takımımızın Süper Lige çıkmasını istiyoruz. Banliyö tren, kongre ve kültür merkezi istiyoruz.

Çok bekleriz… Çoookkk.