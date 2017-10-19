Bir ay sonra, yeni stadyumda

Alikahya’daki yeni stadyumun normalde açılışı ligin ikinci yarısındaki ilk maçta olacaktı. Planlama o doğrultudaydı. Ancak birkaç gün önce önemli bir gelişme yaşandı. Spor Genel Müdürlüğü, TOKİ ve yüklenici firma yetkilileri stadyumu gezerek her hangi bir eksiklik olmadığını tespit etti. Dün itibariyle de stadyum gececi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

19 KASIM’DAKİ DÜZYURT MAÇI

İl Müdürü Muzaffer Çintimar, bir ay içerisinde Kocaelispor’un yeni sahada maç oynanmasının planlandığını söyledi. Tabi TFF’nin de onayı lazım. Bir hafta içinde TFF heyetinin incelemeyi yaparak raporunu verecek. Olmsuz bir durum beklenmiyor. Henüz kesin olmamakla birlikte Yeşil-Siyahlı ekibin 19 Kasım’daki Düzyurt maçını yeni stadyumda oynaması söz konusu. Başka deyişle ilk yarının son üç maçını Alikahya’da oynayabiliriz.

İSMETPAŞA’DA VEDA 5 KASIM'DA

Taraftarın yeni stadyuma geçme konusunda sabırsız ve heyecanlı bir bekleyişi vardı. Özellikle Sakarya Stadı da açılınca taraftarımız bizimki neden bu kadar gecikti diye yetkili mercilere tepki koymaya başlamıştı. Artık sona gelinmek üzere. Bu kez açılış için verilen tarih ciddi gözüküyor. Son anda bir aksilik olmazsa 1 ay sonra yeni stadyumdayız. Bu da demektir ki, 45 yıllık mabedimiz İsmetpaşa Stadı’ndaki veda maçını 5 Kasım’da Elaziz Belediyespor ile oynayacağız. Hayırlısı diyelim.

Beleşçiler kötü haber!

Bu sezonki bilet satış rakamlarıyla ilgili geçtiğimiz hafta bir yazı yazmış ve rakamların Kocaelispor’a hiç yakışmadığından bahsedip, inşallah Osmaniye maçıyla birlikte beklenen düzeyde bilet satışı olur, mümkün olduğunca az beleşçi maça girer temennisinde bulunmuştum. Osmaniye maçında maraton ve kale arkasının bir bölümünde ciddi kalabalık vardı. Bunun dışında numaralı tribünler de büyük ölçüde doluydu. Tribündeki taraftar sayısı 5-6 bin dolayındaydı. Merakla kulüpten bilet satış rakamlarını aldım ama almaz olsaydım, şoka uğradım.

HER 3 KİŞİDEN 2’Sİ BELEŞÇİ

Toplam satılan bilet satışı tribündeki sayının neredeyse 3’te biri kadardı. Düşünün ki 2 binleri zor geçmiş satılan bilet sayısı. Beleşçiler azalsın diye beklerken, tam tersine çoğalmış. Tek tek tribünlerden satılan rakamları da aldım. Normalde en çok biletin maraton tribününden satılması gerekirken, kale arkasında satılan daha fazla olmuş. 300 civarında bir fark var. Numaralı A ve B tribünde gördüğümüz kalabalıkla, satılan bilet sayısı arasında uçurum vardı. Sizin anlayacağınız Osmaniye maçına her üç kişiden biri biletiyle girmiş, ikisi beleş.

ÖZEL GÜVENLİK DEVREDE

Son derece üzücü ve düşündürücü bir tablo bu. Sevgili İlker Uzel, kapılardaki bilet kontrolüyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını, yeteri kadar personel bulunmadığını söyledi. Ahmet Hazer adında eskiden beri iyi görüştüğüm bir taraftar var. Bana WhatsApp’tan, “Abi girişte ne bileti alan var, ne yırtan. Bilette barkot yok. Atın yukarıdan girsinler aşağıdan. Ayrıca bu biletleri renkli fotokopisi olan herkes çoğaltır” diye yazmış. İlker Uzel, bu haftaki maçla birlikte kapılarda özel güvenliğin bilet kontrolü yapmaya başlayacağından söz etti. Bu şekilde beleş girişin önüne geçilmiş olacak.

HIRSIZLAR CİRİT ATAMAYACAK

Buradan maçlara beleş girmeyi alışkanlık haline getirmiş kişileri uyandırmış olalım. Sakın cumartesi akşamı yukarıdan atarlar, aynı biletle girerim düşüncesiyle maça gelmeyin. Kapılardaki özel güvenlik sıkı kontrol yapacak, biletlerin köşesini de yırtacak. Kapıda görev yapıp dostlarını beleş içeriye alarak hava atmaya meraklılar da aynı şekilde dikkatli olsun. Özel güvenlik yakın markajda olacak. İnşallah alınan bu tedbirlerle bu haftaki maçta içerdeki taraftarla satılan bilet sayısı birbirlerine doğru orantılı olacak. Başka bir deyişle kapılardaki hırsızlar artık cirit atamayacak.

Alkol kontrolü olmalı

Osmaniye maçında ilk yarım saatten sonra maraton tribününde büyük kargama yaşandı. Basın tribününden bir taraftan maçı izlerken, diğer yandan tribünde neler olup bittiğine odaklandık. Polis tribüne girdi ve birçok kişiyi yaka paça alıp götürdü. Ne oldu diye sorduğumda, stada alkollü girenlerin toplandığı bilgisini aldık. Aslında stadyumlara alkollü girmek yasak ancak bizim sahamızda gerekli kontroller yapılamadığı için dışarıda kafayı çeken elini kolunu sallayarak içeriye girebiliyor. Tabi bu durum, tribünlerde ciddi sıkıntılar yaratıyor.

YUNUS YILDIZ’IN PAYLAŞIMI

Yunus Yıldız adındaki bir Kocaelispor taraftarı konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunmuş. Dikkatimi çekti. Köşemde kullanmayı uygun gördüm. Yunus’un paylaşımı şöyle: “Buradan Bahri Yavuz başkana sesleniyorum. Emniyetle de konuşup, bundan sonraki tüm iç saha maçlarında girişlerde herkese alkol kontrolü yapılmasını sağlasın. Alkollü kişiler stada alınmasın. Başka türlü bazı şeyleri düzeltemeyeceğiz belli ki. Neden mi? Adam Alkolü alıp, haplanıp stada geliyor. Sonra ona buna salça olup kavga çıkartıyor. Sonra husumetler oluyor. Sonra cinayetler oluyor. Sonra tribünler bölünüyor. Sonra tribünde huzur kalmıyor. Küfür gırla gidiyor. Aileler çocuklar tribünden uzaklaşıyor. Tribündeki kavgalar ve çekişmeler sahadaki futbolculara da yansıyor. Takım kötü gidiyor vs. hepsi zincirleme kaza gibi mübarek”

Yunus Yıldız’ın tespitlerine katılıyor, endişelerine hak veriyorum. Girişlerle mutlaka sıkı alkol kontrolü yapılmalı ve kimse içeriye alınmamalı.

Soydaş’ın istifası

Türkiye’de teknik adamlar genelde başarısız sonuçlar üzerine istifa eder veya gönderilir. Bir maç kazandıktan sonra görevini bırakan teknik adama pek rastlayamazsınız. Gölcükspor’da önceki gün şaşırtıcı gelişmeler yaşandı ve teknik direktör Ramiz Soydaş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı üzerine istifa kararı aldı. Yönetim kadro dışı bırakan iki futbolcunun affedilmesini istiyordu. Soydaş, buna karşı çıktı. Ayrıca kaleci antrenörü Eşref Doğmenç ile ilgili de yönetimin gönderme düşüncesi olduğu belirtiliyor.

BAŞKASI OLSA DEVAM EDERDİ

Başka teknik adam olsa, işine bakabilirdi ama Soydaş, onlardan değildi. İlkeli davranıp istifasın verdi. Yönetim kararından dönsün diye çok çaba gösterdi. Düşünün ki ikna toplantısı 5 saat sürmüş. Soydaş kararının arkasında durmuş ve eyvallah demiş. Son Erok maçı kazanılmış olmasa, sonuçlarla ilgili durumu tartışılacaktı Soydaş’ın. Kim bilir belki kendisi istifa edecekti. İstanbul’dan galibiyetle dönülünce, teknik direktör konusu rafa kaldırılmıştı ancak bu kez de farklı nedenler ortaya çıktı ve kimsenin arzu etmediği bu gelişme yaşandı.

Doğrusu birlikteliğin bu kadar kısa sürede bitmiş olmasına üzüldüm. Malum Ramiz Soydaş’ın geçen sezon Kocaeli Birlikspor’daki görev süresi de kısa olmuştu. Ne diyelim, bu karar her iki taraf için de hayırlı olsun. Sevgili Ramiz Soydaş’a hizmetleri için teşekkür edelim, bundan sonraki kariyeri için uzun soluklu birliktelikler dileyelim.