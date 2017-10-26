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“Bir Baba Hamlet”

“Bir Baba Hamlet”

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı, iki saat süreli, iki perdelik “Bir Baba Hamlet” isimli oyun, bu akşam saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

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Sebastian Seidel’in eserinden Yücel Erten’in çevirdiği oyunu Emrah Eren yönetti. Keyifle izlenebilecek bir komedi.

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