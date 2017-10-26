“Bir Baba Hamlet”
Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı, iki saat süreli, iki perdelik “Bir Baba Hamlet” isimli oyun, bu akşam saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
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Sebastian Seidel’in eserinden Yücel Erten’in çevirdiği oyunu Emrah Eren yönetti. Keyifle izlenebilecek bir komedi.
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Etiketler : “Bir Baba Hamlet”, İzmit
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