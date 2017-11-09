Bir babanın acılı isyanı

33 yaşındaki Dursun Sever ve 24 yaşındaki Eda Sever çiftinin 2 Kasım tarihinde Karadeniz Eğreli Devlet Hastanesi'nde bebekleri dünyaya geldi. Doğuştan hastalıklı olarak doğan ve bileğinde ve sindirim sisteminde ciddi sorunlar olan Poyraz isimli bebek acilen Kocaeli VM Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi. Kocaeli'deki tüm hastane masrafları devlet tarafından karşılanan ailenin kalacak yer ve yol sıkıntısı baş gösterdi. Zonguldak'ta günlük işlerde yevmiye ile çalışan baba Dursun Sever'in ilimizde bulunan otobüs duraklarına astığı ilan yürekleri dağladı.

BEBEĞİNİN YAŞAMASI İÇİN GÜNDELİK İŞ İSTİYOR

Poyraz bebek için gerekli anne sütünü hastaneye ulaştırması gereken ve kalacak yerleri olmadığı için Zonguldak'a her gün gidip gelmesi için çalışmaya ihtiyacı olan Dursun Sever otobüs duraklarına astığı ilan da "Zor durumdayım yük taşıma, eşya taşıma gibi gündelik işler yapabilirim" diye not ekleyerek 0541 725 12 07 nolu numarasından kendisine iş vermek isteyen insanlara ulaşmasını istiyor.

Çiğdem ARMAĞAN