Bir çare lazım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tramvay, hayatımıza iyice yerleşti.

Henüz duraklarda turnike sistemi yapılmadığı için tramvaya yaklaşık 1 aydır bedava biniyoruz. Temiz ve kolay ulaşımın, medeniyetin göstergesi olan tramvay çalışıyor, ama sorumsuz sürücülere karşı çaresiz kalıyor.

RAYLARA PARK EDİLİR Mİ?

Tramvayın seferlerine başladığı daha ilk günden itibaren en büyük sorun, raylara araç park edilmesi. Kendini bilmez magandaların raylara araç park etmesi nedeniyle tramvay seferleri aksıyor. Raylara park edilmesini ne bir polis ne de bir zabıta denetliyor. Buna ardık kalıcı bir çözüm bulmak zorundayız.

YARIM SAAT SÜRÜCÜ BEKLENDİ

Önceki gün akşam saatlerine doğru Seka Park-Otogar seferini yapan tramvay, Merkez Bankası önündeki virajda sorumsuz bir sürücünün lüks otomobilini raylara park etmesi nedeniyle durdu, ilerleyemedi. Sürücünün ortaya çıkıp gelmesi yarım saati buldu. Sürücünün aracını çekip götürecek bir polis ve zabıta ise ne yazık ki hiç ortada yoktu.

BÖYLE SORUMSUZLUK OLUR MU? İzmit Merkez Bankası virajında sorumsuz bir sürücünün lüks otomobilini raylara park etmesi nedeniyle tramvay durdu, ilerleyemedi. Sürücünün çıkıp gelmesi ve aracını çekmesi ise yarım saati buldu. Ne acıdır ki, bu aracı rayların üzerinden çekecek bir Allah’ın kulu yoktu…