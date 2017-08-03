Bir damla suya muhtaç günler

Önceki gün DSİ tarafından yapımı süren Karamürsel İhsaniye Barajı inşaatının haberini gazeteye koyarken, 1980’li, 1990’lı yıllar bir kez daha aklımdan geçti.

Bu şehir ne susuz günler geçirmişti. Sadece İzmit değil. Şehrin her köşesi bir damla suya muhtaç kalmıştı. 17 Ağustos 1999 deprem felaketine kadar yaz aylarını Değirmendere’de geçirirdik. Rahmetli babam, Değirmendere’yi çok severdi. Yılın nisan ayı geldiğinde tutamazdık. Hemen Değirmendere’ye taşınmamızı isterdi. 1960’lı yıllardan itibaren her yazı Değirmendere’de bir kiralık evde geçirirdik. Günlerce bir damla suya muhtaç kalındığını hatırladım. Günde bir saat su aksa, bayram yapılırdı.

Sadece Değirmendere değil; Gölcük ile Karamürsel arasındaki bütün sahil şeridinde su yoktu. Geçin karşı tarafa, İzmit’le birlikte Derince susuzdu. Gebze’de su yoktu. Kandıra bölgesi, Kandıra köyleri bir damla suya muhtaçtı.

Değirmendere’nin efsane başkanı Faruk Demirer ile babam çok iyi arkadaştı. Faruk Demirer’in o susuzluk karşısındaki çaresizliğini hatırlarım. Derince Belediye Başkanı Nihat Ergün’le ben arkadaştım. Nihat Ergün’ün Derince sırtlarında kuyu açmak için nasıl elinde çatal sopayla su aradığını hatırlarım.

Kandıra bölgesine insanlar yazlık için gidemezdi. Çünkü, deniz suyundan başka su yoktu.

Gölcük-Karamürsel arasındaki bölgenin su ihtiyacı bir dönem Yalova yakınlarındaki Gökçedere Barajı’ndan karşılandı. Göreceli bir rahatlama oldu. Ama aslında Kocaeli’ye ait olan bu baraja daha sonra Yalova el koydu. Karamürsel-Gölcük arası yeniden susuz kalmıştı.

İzmit’i Yuvacık Barajı kurtardı. Kandıra bölgesi için Namazgah Barajı yapıldı. Hira Grubu köyler kurtuldu. Namazgah Barajı’ndan Körfez köylerine kadar su gidiyor. Kartepe’nin zaten kendi doğal suyu var.

Şimdi, Karamürsel İhsaniye Barajı yapılıyor. Karamürsel-Gölcük arasındaki bölgenin 100 yıllık su ihtiyacı garantiye alınıyor. Geçen pazar günü Orman ve Su İşleri Bakanı, DSİ tarafından yapılacak çok önemli su tesislerinin temellerini attı. Hem içmesuyu ihtiyacını, hem tarımda sulama ihtiyacını karşılayacak yeni tesisler yapılıyor.

İnsan hayatında, ihtiyaç duyulduğu anda su yoksa, gerisi teferruattır. Hem ileriye dönük içme suyu temini, hem ileriye dönük bu çok bereketli toprakları sulamaya yönelik tesislerin yapılması desteklenmesi ve takdir edilmesi gereken önemli işlerdir. Nüfusu her geçen gün artan ilimizde su konusunda son yıllarda yapılan önemli yatırımların kıymetini ileride çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Tabii, şimdiki çocuklar susuzluğun ne demek olduğunu pek bilmiyorlar. Ama bizim kuşak bu kentte susuzluğa alışarak büyümek zorunda kalmıştı. En azından bizim o günleri unutma lüksümüz yok. Yuvacık Barajı’nı yapanlara da, Namazgah Barajı’nı yapanlara da, Sapanca Gölü’nden Yuvacık’a su çeken sistemi kuranlara da, Karamürsel İhsaniye Barajı’nı yapanlara da şükran ve minnet borcumuz bulunuyor.

MHP’de olanlar ve olacaklar Ünlü’nün sandığı kadar küçük değil

MHP, Türkiye’deki en önemli siyasi hareketlerden biri. Aslında başta Avrupa olmak üzere, bütün dünyada milliyetçi akımların siyaseten yükselişte olduğu bir dönemden geçiyoruz. MHP de bu trendi yakalayarak çok önemli gelişme sağlayabilirdi.

Ama MHP’yi yücelten ve yükselten Devlet Bahçeli, özellikle 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki dönemde çok ciddi hatalar yaptı. 7 Haziran sonrası, partisi çok etkili bir koalisyon ortağı olabilirdi. 1 Kasım’da MHP ağır fatura ödeyince, parti içi çalkantılar başladı.

Bahçeli, sadece parti içindeki muhaliflere karşı kendi koltuğunu korumanın gayretine düştü. Daha sonra, Anayasa değişikliği konusunda AK Parti’nin dümen suyuna girdi. Bugün, Meral Akşener ve arkadaşları bir siyasi parti kursalar, daha ilk haftadan Devlet Bahçeli’nin MHP’sinin çok önüne geçebilirler. Türkiye’de siyasetle birazcık ilgilenen herkes bu gerçeği görebilir.

MHP, Devlet Bahçeli’ye itiraz eden, “Yanlış yapıyor” diyen herkesi ihraç ediyor. Çok hızla küçülüyor. Bu ortamda, MHP’nin ilimizde gerçekten güçlü olduğu ilçelerden biri olan Gölcük’te bir grup partili bir araya geldiler. Şov yaparak partiden istifa ettiklerini açıkladılar.

Gölcük’teki MHP’li muhalifler, istifa dilekçesi veren partili sayısını 410 kişi olarak açıkladı. 410 kişi olmayabilir. 400 olmayabilir. 250 de olmayabilir. İl Başkanı Aydın Ünlü, rakama takılmış durumda, “Muhaliflerin topu Gölcük’te patladı” diyor. “Hani istifa eden 410 kişinin isimleri” diye soruyor.

Önemli olan nicelik değil, nitelik. Bugün Gölcük’teki bir grup istifa etti. Yarın Meral Akşener ve ekibi parti kursa, ilimizde İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yakın çevresindeki “Devlet Bahçeli’yi sevenler” dışında kimse partide kalmayacak. Bunu göremiyor olmak, siyaset yaptığını, siyasetin içinde olduğunu söyleyenler için en hafif tabirle çok büyük aymazlık olsa gerektir.

Türkiye siyaseti mevcut haliyle devam edemeyecek. 2019’daki seçimlere kadar çok önemli siyasi değişiklikler olacak. Hele şu AK Parti ve CHP’deki kongreler süreci bir tamamlansın. Belli ki Akşener ve ekibi partileşecekler. Bu yeni partinin ülke içinden olduğu kadar ülke dışından da destek göreceğini tahmin etmek de kehanet olmayacaktır.

Bu yıl sonuna kadar mevcut MHP’den daha çok kopmalar olacak. Zaten halen şeklen MHP üyesi gibi görünüp, parti ile bütün bağlarını kesmiş pek çok kişinin bulunduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.

İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, Gölcük’teki hareketi küçümseme çalışması, ancak kendisinin, Saffet Sancaklı’nın ve çevrelerindeki partililerin inanacağı bir züğürt tesellisidir. Keşke koskoca MHP bu hallere düşmeseydi. Kasım-2015 seçimlerinin ardından Devlet Bahçeli kendisi adına siyasetin bittiği gerçeğini görüp, partisini olağanüstü kongreye götürebilse, MHP’yi Meral Akşener’e teslim edebilseydi. Böyle bir durumda bugün Türkiye de, MHP de çok farklı yerlerde olabilirdi.

23.30 çok erken

Sekapark-Otogar arasında 1.50 TL ücretli tramvay seferleri resmen başladı. Ulaşımpark’ın hazırladığı tarifeye göre, geceleri son tramvay 23.30’da Sekapark tarafından hareket edecek.

Daha önce de yazdım. Burası 2 milyon nüfuslu bir kent. Otobüs terminaline sabaha kadar Türkiye’nin her yerinden otobüslerle insanlar geliyor. Yaz gecelerinde Sekapark’ta geç saatlere kadar insanlar nefes alıyor. Misal, dün akşam Fuar’da Hakan Altun konseri vardı. Fuar gece yarısı boşaldı. Ama tramvay saat 23.30’da bitiyor. Bir vardiya daha personel koyacaksınız. Tramvayı 10 dakikada bir değil de belli bir saatten sonra yarım saatte bir çalıştıracaksınız. Ama saat 23.30’da seferleri durdurmak, “Hadi herkes evine gitsin, yatsın” demek. Garibim minibüsçü geç saatlere kadar çalışırken, tramvay neden 23.30’da yatsın? Bu konuya biran önce çözüm getirmek lazım.