Bir dostu uğurlamak

Bu şehirde bir gazeteci olarak kimbilir kaç valinin gidişini, kaç valinin gelişini gördüm, haber yaptım.

Mesleğin ilk yıllarında, ben ilimize gelen valilerin çocuğu yaşındaydım. Artık, gelen valilerin yaşı benden küçük. Kocaeli’de görev yapan hiçbir vali ile samimi olmak gibi bir talebim olmamıştır. Ama yaptığımız işin gereği, her Vali ile de tanıştım, pek çok kez baş başa sohbet imkanı buldum. Bazılarını gerçekten çok sevmiştim. Bazılarının bir an önce ilimizden gitmesini bekledim.

Hiçbir Vali’den en küçük bir talebim olmadı. Hemen hepsi, samimiyet biraz ilerlediğinde, “Başvuru yap, sana silah ruhsatı vereyim” demiştir. Bir Vali’den istenebilecek en basit talep. Oralı bile olmadım.

Genel Yayın Müdürlüğü yaptığım ilk zamanlarda, ilk tanıştığım Vali rahmetli İhsan Dede’dir. Karşılaştığımızda elini öperdim. Rahmetli Dede, pek çok proje konusunda önce bana açılmış, sormuştu. İzmit Belediyesi’nin Yuvacık’ta kurduğu çanak antenler konusunda aramızda sert tartışmalar geçti. Ama Dede emekli olup, ilimize yerleştikten sonra da ağabey-kardeş ilişkimiz sürdü.

Kemal Nehrozoğlu’nu çok sevmiştim. Deprem döneminde ister istemez Memduh Oğuz ile çok yakınlaşmış, Kemal Önal ile Depremzede konutları projesi üzerinde birlikte çalışmıştık. Erdal Ata, Kartepe’de otel yapılırken, sık sık gelişmeleri takip için zirveye çıkar, beni de yanında götürürdü.

Aslında görev süresi 3 yılı bile bulmadı. Ama önceki gün Diyarbakır’a uğurladığımız Hasan Basri Güzeloğlu ile aramızda farklı bir hukuk oluşmuştu. Bu samimiyete rağmen, gazetemizin çay ocağı görevlisi Hüseyin Fehmi Özen’in oğlu Abdülsamet Özen’in Aralık 2016’da Kayseri’de şehit düştüğü olay dışında, ben Sayın Vali’yi aramamışımdır. Her defasında Sayın Güzeloğlu beni aramış, anlatmak istediklerini anlatmıştır. Özellikle Kocaelispor konusunda çok kez uzun görüşmelerimiz oldu.

Önceki gün ilk kez ilimizden ayrılan bir Vali’nin uğurlanış törenine gittim. Aslında hiç böyle resmi törenlerde bulunmazdım. Ama Güzeloğlu’nun ilimizden vedalaşma töreninde bulunmayı izledim. Şehit babası mesai arkadaşım Hüseyin Fehmi Özen ile birlikte gittik. Kapının girişinde duruyorduk. Sayın Vali, salona girerken önce Hüseyin Fehmi Özen’i gördü. Hemen sarıldı, kucaklaştı. Sonra bana yöneldi. Güzeloğlu, benim ballandıra ballandıra yazdığı “Kerpe Çarşambaları” yazıların ardından, “Bir gün beni de şu Kerpe’ye götür. Birlikte o keyfi yaşayalım” demişti. Ben de, “Sayın Valim, sizi Kerpe’de benimle rakı-balık masasında görürlerse, kariyeriniz sona erer” demiştim.

Uğurlamada vedalaşırken “Sayın Valim, size Kerpe borcum var” dedim. “Bu şehirde herkesten alacaklı gidiyorum. Elbet bir gün, seninle Kerpe’ye gideriz” dedi.

Gazete binası yapılıp, açıldıktan sonra da ziyarete gelmişti Güzeloğlu. Benim çalışma odamın duvarında, O’nun hediye getirdiği beyaz Seiko duvar saati asılıdır. Çok sık saate bakarım. Odamdaki saate baktıkça, Güzeloğlu’nu hatırlayacağım. Diyarbakır’da da çok başarılı olacağını, sık sık yaptığı işlerle ilgili haberleri gördükçe, O’nun ve devletimizin adına gurur duyacağımızı düşünüyorum.

Yeni Valimizin öncelikleri neler olmalı?

Kocaeli’nin yeni Valisi Hüseyin Aksoy, gerçekten hakkında çok güzel söylemler ve referanslarla ilimize atandı. Üstelik, ilk gün ortaya koyduğu tablo da tam not aldı. Bizim ilimizde siyasetçiler ve bürokratlar, genellikle önceden açıklanan programlarına pek uymaz, geç kalır, insanları bekletirler.

Üç gün öncesinden açıklanmıştı; “Kocaeli’nin yeni Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da Valiliğe gelecek” denilmişti.

29 Haziran Perşembe günü saat tam 16.00’da Hüseyin Aksoy’un aracı, Valilik protokol kapısının önüne geldi. Bence çok takdir edilecek bir konu. İlk izlenimle ilgili ikinci değerlendirmeyi, Sayın Vali’nin gelişini haber yapmakla görevlendirilen muhabir arkadaşlardan aldım. Özellikle bayan muhabirler, “Çok genç, karizmatik. Makamında kısa bir açıklama yaptı. Kendisine çok güvenen ama bir okadar da alçakgönüllü görünen bir izlenim yarattı” dediler. Düzgün cümleler kurmuş. Kocaeli ile ilgili kimi rakamları, ezberinden söylemiş.

Önce yeni Vali Hüseyin Aksoy ile ilgili kısa birkaç bilgiyi tekrarlamak isterim. 1863 Trabzon Sürmene doğumlu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile uzaktan akrabalığı var. Elbette ilimizde pek çok hemşerisi bulunacak.

Trabzon Lisesi’nin ardından 1984’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş. Ertesi yıl devlette göreve başlamış. Pek çok kaymakamlık görevinin ardından Muğla, Mersin, Samsun Valilikleri yapmış. Diyarbakır Valiliği gibi çok önemli bir görevin ardından ilimize geldi.

Hüseyin Aksoy’u ilimizde zor bir dönemde zor bir görev bekliyor. Burası, aşırı politize olmuş, her geçen gün sorunları artan ilginç bir kent. Sayın Aksoy’un, kendisinden önceki Vali gibi Kocaelispor konusuna ağırlık vermesini bekleyeceğiz.

Güzeloğlu’nun eğitim, asayiş konularında elde ettiği başarıları koruyup, ileriye götürmesini bekleyeceğiz.

Bir Huzurevi sorunu var. Umarım İzmit’in yeni Huzurevi’ni yapmak, Aksoy’a kısmet olur. Uyuşturucu ile mücadele çok önemli. Amatem, Çamatem beklentilerimiz var. Yeni Valimizin ilimizdeki trafik sorununa çözüm konusunda özel çaba göstermesini de bekliyoruz.

Diyarbakır Valiliği elbette çok zor bir görevdi. Ama Sayın Aksoy eminim çok kısa sürede anlayacaktır ki, Kocaeli Valiliği daha az zor bir görev değildir. Merak ettiğim bir konu daha var. Sayın Aksoy’un öğretmen eşi hakkında da görev yaptıkları yerlerden çok olumlu haberler geliyor. Bizim ilimizde protokolün tamamının eşlerinin başı kapalı. Hem de sıkı sıkıya kapalı. Bayan Aksoy, bakalım bu kentte başı açık bir Vali eşi olarak ne kadar dayanabilecek?

Elektrikte sıkıntı var

Bu şehrin elektrik çilesi bir türlü bitmedi. Yatırım yapıyoruz, sorunu düzeltiyoruz diyor yetkililer. Ama kışın kar yağınca, yazın havalar ısınıp klimalar devreye girince, bizim şehrin elektriği dibe vuruyor.

Son zamanlarda İzmit’te yine çok sık ve uzun süreli elektrik kesintileri olmaya başladı. Kışın elektrik kesildiğinde üşürsünüz. Yazın bu sıcaklarda elektrik kesilince, bu kesinti 1 saati aşarsa, buzdolaplarındaki derin donduruculardaki her şey eriyor, bozuluyor. Yazın uzun süreli ve sık aralıklı elektrik kesintileri çok daha büyük sorun oluyor.

Bu şehre elektrik konusunda yatırım yapılmayacak da, hangi konuda yapılacak? Yazın sıcaktan kavrulurken bu kadar sık elektrik kesintisi ile karşılaşmak İzmit için gerçekten çok ciddi bir sorun. Bu şehrin seçtiği siyasetçilerin artık şu elektrik sorununa kalıcı bir çözüm için bastırmalarını bekliyoruz.