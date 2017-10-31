 Bir galibiyet bize ilaç gibi gelir 

Kabul edelim, Çorum’da sezonun en kötü oyununu ortaya koyduk. Önceki haftalarda hep diyorduk ya, isteğimiz, hırsımız, mücadelemiz iyi; sadece sonuç alamıyoruz diye. Bu kez çok küçük bir bölüm dışında hiç birini göremedik. Rakip grubun favorisi, flaş bir kadrosu var ama ne olursa olsun bu derecede silik kalmamalıydık. Sanki yenilgiyi en başından kabul etmiş görüntümüz vardı. Rakipler vakitten kaçıyor, yerde yatıyor diye şikayet ediyorduk, Çorum onlardan değildi ama bu kez de biz oynamak isteyen takıma karşılık veremedik, resmen bitiktik. Bizim gibi gol sıkıntısı çeken bir takım Çorum’da rakip ağları iki kez sarsıyor ama puan alamıyor. Beğenmediğimiz İshak öyle veya böyle iki gol atıyor, maçı kaybediyoruz. Şaşılacak işler.

ÇOK ENTERESAN BİR GRUP

Çok enteresan bir gruptayız. Hiç böylesini görmemiştim dersem inanın abartmış olmam sanıyorum. Düşünün, 10 hafta geçmiş sonuncu takımla Play-Off hattındaki arasındaki puan farkı sadece 6. Hani, bugün son sırada olan Elaziz Belediye takımı 2 maç üstü üste kazansa, Play-Off neredeyse potasına girecek. Geçen hafta son sıradaki Tepecik gidiyor lider Utaş Uşakspor’u yeniyor. Arsin gidiyor, içerde 4’te 4 yapan Cizrespor’u dize getiriyor. Kendi açımızdan baktığımızda bir tarafta düşme hattıyla aradaki 1 puanlık farka bakıp sıkıntı yaşıyoruz, öbür taraftan Play-Off hattına 4 puan kadar yakın olduğumuza bakıp umutlanıyoruz. Böyle bir tabloda insan ne diyeceğini bilemiyor.

3 MAÇTA 9 PUAN YAPABİLİRİZ

Tamam, Çorum Belediye bizim gerçek rakibimiz değildi, yenilgiyi fazla abartmamak gerekir. Ancak kendi ayarımızda olan takımlar karşısında artık kazanmaya başlamak zorundayız. Özellikle de içerde artık kayıp vermemeyiz. Bu haftaki Elaziz Belediye maçını kazanmak zaten olmazsa olmaz. Cizre deplasmanından mutlu dönmek, ertesinde Düzyurt engelini aşmak aslında çok zor değil. Bu 3 haftayı 9 puanla geçebilmek işten bile değil. Bunu yapabilirsek, kendimizi büyük olasılıkla Play-Off hattında buluruz. Yapabiliriz, buna inanıyoruz. Geçen sezonki gücümüz yok, onca kayıplardan sonra bu doğaldır ama şansımıza grubumuz iyi. Bir galibiyet bize ilaç gibi gelir. Biraz gayret edersek bu grupta Play-Off’a kalmamız inanın işten bile değil.

ALİ KETEN SALLANIYORDU

Ali Keten’in durumuyla ilgili de bir parantez açalım. Geldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla hep övgü aldı genç futbolcu. Savunmanın ortasındaki görevini en iyi şekilde yapmakla yetinmeyip, arada ileriye çıkıp hücum gücüne de katkı sağladı. Ancak bu sezon son birkaç maçtır kendine olan aşırı güveninden olsa gerek, kritik yerlerde top kaybı yapıyordu. Düne kadar kaybedilen bu toplardan gol yememiştik ama sinyaller geliyordu. Tam tabirle Ali sallanıyordu. Başta eski antrenörü sevgili Necip Öztaş olmak üzere hepimiz daha dikkatli, sağlam olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduk. Ancak Çorum maçında Ali bildiğimiz gibiydi.

MUSİBETLER AKLINI BAŞINA GETİRİR

Korktuğumuz oldu ve bireysel hataları bu kez goller getirdi. Kimi taraftarlar maçın faturasını ona çıkarmış, “Ali Keten maçı katletti” demiş. Ali de, “Evet, haklısınız, benim yüzümden” diye yanıt vermiş. Her futbolcunun kötü oynadığı maçlar olacaktır elbet. Ki, Ali belki de ilk kez bu kadar kötüydü. Yenilginin tek suçlusu olduğunu da asla düşünmüyorum. Ancak uyarıları dikkate almamış olması, bir anlamda bildiğini okuması yanlıştı. Belki de golle sonuçlanmadığı için kulak almamıştı bu uyarılara. Ne demişler bir musibet, bin nasihatten iyidir. Bireysel hatasından yenen iki golden sonra inanıyorum kendisine çeki düzen verecek, kritik bölgelerde olmadık işlere kalkışmayacaktır.

8 yılda Karamürsel İ.Y’ndan A Milli Takımın kapısına

Türkiye son günlerde Portekiz’in S.Lizbon takımında forma giyen, aynı zamanda Ümit Milli takımda oynayan 1.92’lik yetenek Merih Demiral’ı konuşuyor. A Milli Takım Teknik Patronu Lucescu ondan geleceğin yıldızı diye övgü ile söz ediyor, kadroya alacağıyla ilgili mesajlar veriyor. Peki, kim bu Merih, hangi kulüpten yetişti, kim keşfetti?

İLK ADIM KARAMÜRSEL İ.Y’NDA

1998 Karamürsel doğumlu Merih. Henüz 9 yaşında Karamürsel İ.Y futbol okulunda sahalara ilk adımı attı. 11 yaşına geldiğinde lisans çıkartıldı. Henüz ikinci sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Şampiyonası maçlarında üç büyükler onu kıskaca aldı. O dönem F.Bahçe alt yapısında görev yapan İzmitli antrenör Tolga Şambay transferi için çok büyük çaba harcadı. Sonuçta yapılan teklifler içinde en cazibi Fenerbahçe’den gelmişti. Merih, 2010 yılında Sarı-Lacivertli kulübün yolunu tuttu.

SERBEST KALMA BEDELİ:45 MİLYON EURO

5 yıl F.Bahçe’nin çeşitli yaş gruplarında forma giydi, genç, ümit milli takımlara davet edildi. 2015 yılında A takıma yükselmesi beklenirken, o tercihini yurt dışı için yaptı ve Portekiz’in Alcanenense Kulübü’ne gitti. 1.92 boyundaki futbolcu sadece 6 ayda Portekiz’in dünyaca ünlü kulüpleri Porto, Benfica, S. Lizbon’un dikkatini çekti. Merih, birçok yıldızı yetiştiren S.Lizbon’u tercih etti. Portekiz Kulübü kısa bir süre önce Merih’in serbest kalma bedelini 45 milyon Euro olarak ilan etti.

ERDOĞAN VE ŞAMBAY’I KUTLUYORUZ

2009 yılında, yani 8 yıl önce Karamürsel İ.Y alt yapısındaki genç, bugün A Milli Takımın ve Avrupa’nın gündeminde. Hep ne diyoruz, bu kentin futbolcu potansiyeli çok zengindir, ne cevherler var. Yine söylediğimiz bir şey var; Karamürsel İ.Y bu kentin futbol alt yapısı el güçlü kulüplerinden biridir. İşte bu kentten, o kulüpten, bir yıldız daha çıktı. Onu ilk keşfeden Başkan Muharrem Erdoğan’in şahsında Karamürsel İ.Y kulübünü, F. Bahçe’ye alıp vitrine çıkartan sevgili Tolga Şambay’ ı kutluyor, sevgili Merih kardeşime de Allah yolunu açık etsin diyorum.