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Bir gecede 3 evi soydu! Hırsızlık zanlısının dosyası kabarık çıktı

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Bir gecede 3 evi soydu! Hırsızlık zanlısının dosyası kabarık çıktı
Körfez ilçesinde meydana gelen olayda bir akşamda 3 ev soyan hırsız yakayı ele verdi. Zanlının benzer suçlardan 30 sabıka kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

22 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgi ve iddialara göre İstanbul’dan Kocaeli’ye hırsızlık amaçlı gelen 2 kişi aynı mahalle üzerinde 3 ayrı eve balkondan girdi. Şüpheliler evlerde bulunan laptop, zihnet eşyası ve paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sakinlerinin durumu emniyete intikal ettirmesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden M.K(22)’yı İstanbul’un Esenler ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının benzer suçlardan 30 sabıka kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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