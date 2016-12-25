Bir günlük hasılatlarını Halep için bağışladılar

Gölcük Kavaklı Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı Gölcük Adalet Sarayı karşısında bulunan Değirmen Pastanesi işletmecileri Ramazan Yıldırım(35) ve Mehmet Özcan(39) bir günlük hasılatlarını Halep’e bağışladılar.

Ülke genelinde başlatılan Halep’e yardım kampanyalarına Gölcük Adliye Sarayı karşısındaki Değirmen Pastanesi işletmecileri de katkıda bulunabilmek adına bir günlük hasılatlarını bağışladılar. Yapılacak yardımla ilgili olarak pastane önüne astıkları “Gölcük esnafı Halepli kardeşlerinin yanında, dükkânımızın bir günlük hasılatı Haleplilere verilecektir” yazılı pankart ile duyuran işletme sahipleri Ramazan Yıldırım ve Mehmet Özcan “Halepli kardeşlerimize biz de elimizden gelen yardımı yapabilmek adına böyle bir yol düşündük. Belirli müşterilerimizin yanı sıra Halep’e yardım için dükkânımıza gelen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dediler.

Arif BULUT