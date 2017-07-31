Bir haftada 645 hektar ormanlık alan...

Türkiye genelinde son bir haftada çıkan yangınlarda yaklaşık 645 hektarlık orman alanı etkilendi.

Türkiye genelinde 23-30 Temmuz'da yaşanan yangınlarda yaklaşık 645 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Sıcaklıkların artmasıyla etkili olan orman yangınları 23-30 Temmuz haftasında da Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüldü. Bu yangınlar yaklaşık 700 hektarlık alanda etkili oldu, 645 hektarlık orman alanı yandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz'da başlayan orman yangını 27 Temmuz Perşembe günü geç saatlerde kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3, Marmaris'te ise 1 noktada orman yangınları etkili oldu.

Yanan bölgelerin temizlenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarına kısa sürede başlanması planlanıyor.



BU HAFTA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARI

İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 27 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 500 hektarlık alan zarar gördü.

Urla ilçesinde Mersin boğazı ile Deve deresi mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kontrol altına alınan yangında bölgedeki rüzgar enerji santrallerinden biri de zarar gördü.

ADANA, KARABÜK, ANTALYA, HATAY, BALIKESİR

Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 10 hektar alanda etkili oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesi Karapınar Köyü Karandu mevkisinde buğday tarlasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm çamlık alan ve 20 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına ilk müdahale çevredeki otellerde konaklayan turistler ve çalışanlar tarafından hortum ve kovalarla yapıldı. Dumandan etkilenen bir itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı yangında 5 dönüm makilik alan ve çam ağaçları zarar gördü.

Dörtyol ilçesi Amanos Dağları Beşikgöl mevkisi Çökek Yaylası'nda 28 Temmuz Cuma günü başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanda zarar oluştu. Antakya ilçesindeki Amanos Dağları'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 17 hektar alan zarar gördü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kertil Dağı Cemal Deresi mevkisinde başlayan ve ilk etapta bir hektarlık alanda etkili olan yangın, soğutma çalışmaları sürerken rüzgarın etkisiyle 7 hektarlık alana yayıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.