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Bir insan öldü; çok insan yaşadı

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Bir insan öldü; çok insan yaşadı
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafik kazası nedeniyle tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşirken, ailesi organlarını bağışladı.

Hastanede böbrek nakli gerçekleşirken, diğer böbrek, kornea, karaciğer ise 3 hastanede hastalara nakledildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafik kazası nedeniyle tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Organ bağışı konusunda beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi ile görüşüldü. Hastanın ailesi organların insanların yaşamına umut olması yönünde karar verince, organ nakli için Marmara bölge koordinasyon merkeziyle organizasyon sağlandı. Uygun alıcılar belirlenirken, doku ve organlar alındı. Beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan böbrek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Böbrek Nakil Merkezi'nde bir hastaya nakledildi. Hastanın diğer böbreği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, korneası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğeri ise Medipol Mega Hastanesi'nde yatmakta olan hastaya nakledildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Hastanemiz organ nakli konusunda titizlikle çalışmakta. Hastanemiz bünyesinde mevcut olan Böbrek Nakil Merkezimiz sayesinde beyin ölümü gerçekleşen hastamızın böbreği yaşama umut bekleyen bir başka hastamıza, yine bizim hastanemizde başarıyla nakledildi. Diğer böbrek Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, kornea Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, karaciğer Medipol Mega Hastanesi'nde yatmakta olan hastalara umut olmuştur. Bu ulvi kararı vererek topluma örnek olan aileye tüm insanlık adına teşekkür ediyor ve hastanemiz adına baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

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