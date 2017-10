Bir İzmit Yazısı

Tramvay

Bazen kötü ve hiçbir anlamı olmayan şeyleri sürekli konuşur durur, kendimize dert eder dururuz. Hatta sadece kendimize dert etmeyiz, etrafımıza da bulaştırırız bunu, illa ki karşımızdakinden de o olayla ilgili bir yorum yapmasını, kötü konuşmasını bekler dururuz. Bayılırız sorunları, terslikleri konuşmaya da yanaşmayız asla çözümlere veya sonuçlara. Bu yaşadığımız yer veya bazı çözülmeyen sorunlarla ilgilidir hep ve konu hep döner durur. Peki biraz güzel şeyler konuşalım mı ne dersiniz? İzmit’ten bahsetmek istedim biraz, daha doğrusu İzmitlilerin uzun zamandır beklediği bir projeden, tramvaydan. Kimisi her gün, kimisi de o kadar sık olmasa da İzmit ‘ e yolu düşünce arada sırada kullanıyor tramvayı.Ben ise şu ana dek sadece iki defa binebilmeme rağmen çok sevdim. Kolay, rahat ve hızlı. Gelmesini çok fazla beklemediğin gibi, yolculuk da hızlı ve keyifli bir şekilde tamamlanıyor bana göre. Tam şehrin göbeğinde, çocuklu, çocuksuz, bir başına veya kalabalık, temiz, ferah, güzel bir ulaşım tercihi olmuş bana göre. Yapılırken veya sonrasında çok konuşuldu aslında fakat ben bu tramvay işini sevdim İzmit’te. Gördüğüm kadarıyla binen herkes de alışmış. Öğrenciler, yaşlılar aslında binen herkesin sevdiğini ve çoktan alışmış olduğunu, benimsediğini düşünüyorum. Bir çok insanın hayatını kolaylaştıran bu projeyi gerçekleştirenleri, İzmit’in ihtiyacı olan bir şeyi getirip, sundukları, hayata geçirdikleri için ben kendi adıma tebrik etmek isterim, çok güzel olmuş.

Rambo

Bazı şeyleri ne kadar çok iyi bilseniz de anlatamazsınız, bazen de bir konu hakkında öyle çok da bir şey bilmez kolaylıkla “anlaşılırsınız.” Bu aslında tamamen anlayış, algılama meselesidir. Bir şeyi anlatmamın aslında bilgimle değil büyük çoğunlukla karşımdakinin anlama şekli ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bugünkü konum bu anlama / anlaşılma meselesi çok da ilgili olmasa da lütfen diğer okurlarım beni affetsinler, beni sadece İzmitli olanların biraz daha iyi ya da biraz daha farklı anlayabileceklerini biliyorum.

Geçtiğimiz hafta bir çok İzmitlinin yakından tanıdığı, bir şekilde rastladığı, karşılaştığı ve bir çok şeyine, haline, tavrına tanık olduğu, bu şehrin renkli bir ismi uğurlandı bu şehirden. Ogün Göbekçioğlu ya da nam-ı değer “Rambo”. Dışarıdan gözüktüğü o korkutucu, ürpertici halinin aksine belki yalnızlık, belki mutsuzluk belki tamamen karamsarlıkla doluydu içi, yüreği. Bir maske, bir kamuflaj idi belki hayatı. Çoğunlukla sokakta durduğu o sabit yerle bütünleşmiş tavrı bir dekor gibiydi belki bu şehir için. Ayrıca birçoğumuzun onun insan olduğunu unutarak, ya da fark etmeden yanından geçtiğimiz biriydi. Kendi adıma söyleyeyim her seferinde ürker, tedirgin olurdum yanından geçerken, içten içe haline üzülerek. Hayatını geçen hafta kaybetti Rambo ve bu kayıp her insan gibi beni de üzdü. Sadece öyle ya da böyle burada az da olsa yazmak istedim. Yanından her geçtiğimde içimi bir ürperti kaplasa da gözüm seni bu şehirde arayacak mutlaka. Hoşçakal Rambo.