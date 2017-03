BİR KALEM İNSANA NELER  ANLATIR

Çocuk büyükbabasının mektup yazışını izlerken birden sordu. Büyükbaba bizim başımızdan geçen bir olayımı yazıyorsun. Bu mektubun benimle ilgili bir hikaye olma ihtimali var mı? Bu soru karşısında büyükbaba yazmayı kesti ve gülümseyerek torununa şöyle dedi. Doğru söylüyorsun senin hakkında yazıyorum. Ama kullandığım kurşun kalem yazdığım kelimelerden çok daha önemli. Umarım büyüdüğünde bu kalemi sende seversin. Çocuk kaleme merakla baktı ama bir şey göremedi ve büyükbabasına şöyle söyledi. Bu kalem hayatımda gördüğüm diğer kalemlerden hiç farklı değil ki. Büyükbaba bu tamamen nesnelere nasıl baktığınla ilgili. Bu kalemin beş özelliği var. Ve sende bu özellikler i kendinde benimseyebilirsen hep dünya ile barışık bir insan olursun.

Birinci özellik: Harika şeyler yapabilirsin ama attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla unutma. Bizim için bu el yüce yaratıcıdır ve her zaman kendi kudretiyle bizi o yönlendirir.

İkinci özellik: Zaman zaman her ne yazıyorsam durmam ve kalemimin ucunu açmam gerekir. Bu kaleme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olmasını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi öğrenmelisin. Bu acılar seni daha iyi bir insan yapar.

Üçüncü özellik: Kurşun kalem yanlış bir şey yazdığında bunu bir silgi ile silmene her zaman olanak tanır. Yani yanlış yaptığımız bir şeyi sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını anlamalısın. Bu bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli unsurlardan biridir.

Dördüncü özellik: Kurşun kalemin en önemli kısmı, kalemin yapıldığı ahşabı veya dışarı yansıyan şekli değil, içerisinde yer alan kurşunudur. O yüzden her zaman kendi içine bakmalı ve en çok onu korumalısın.

Beşinci özellik: Kalemin her zaman bir iz bırakmasıdır. Ayn ı şekilde sende hayatta yaptığın her şeyin bir iz bırakacağını bilmeli ve he r hareketinin farkında olmalısın.

Bir insanın kaleme baktığında neler gördüğünü ve gördüğü bu kalemden ne ibretler çıkardığına bir bakın. Meğerse belki de çoğumuzun hiç farkında bile olmadan çoğu zaman gerektiğinde çöpe atma gereksinimi duyduğumuz kurşun kalemde bizler için ne dersler varmış. Tabii ki burada bir insanın hem nesnelere bakış açısı hem de kalitesi ortaya çıkıyor. Bir insanın kaliteli olması için. İlla yüksek okullar bitirmesine, çok zengin olmasına veya bir mevki ve makam sahip olmasına gerek yok. Tahsilli, zengin, makam sahibi olmak başka şey kaliteli insan olmak başka şey.

Fuzuli bir şiirinde derki. Mey biter saki kalır, Her renk solar haki kalır, Diploma insanın cehlini alsa da; Hamurunda eşeklik varsa , o baki kalır. Onun için kaliteli insan yetiştirmek için önce kaliteli öğretmenler yetiştirmek lazım. Kaliteli öğretmen yetiştirmek içinde kaliteli bir eğitim sistemi kurmak lazım. Yani anlaşılan hayatta her şey birbirine bağlı. Aldığınız son model kaliteli bir arabanın sağlam kalması için sizin şoförlüğünüzün kaliteli olmasıyla bağlantılı.

Bakın ufaklığın biri tatil günü lunaparka gidelim diye babasına tutturunca babası bir cinlik yapmış ve okuduğu gazetedeki dünya haritasını makasla ufak, ufak kesip çocuğuna vermiş. Bunları birleştir ondan sonra gideriz demiş. Pek başarmayacağını düşündüğü için peder bey kahvesini eline alıp koltuğuna kurulmuş oh be şu Pazar gününün de bir rahat dinlenerek geçiririm bari demiş. Ama ne görsün iki dakika sonra oğlu kağıttan yapbozu bitirip gelmiş hadi baba lunaparka gidelim demiş. Babası hayretle oğlum bunu nasıl becerdin diye sormuş. Çocuğun yanıtı çok şaşırtıcı. Baba haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttim dünya düzeldi demiş. Anlayana bu kadar yeter herhalde. Herkese iyi pazarlar…