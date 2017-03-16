BİR KIVILCIM YETER

İş güvenliği ve iş sağlığı her işletme yönetimi için önemsenmesi gereken önemli bir konu. Özellikle sanayinin geliştiği şehirlerde daha da bir önem kazanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’ de otomotiv parça üretimi yapılan Koreli HOWON fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde fabrikaya yayıldı ve fabrikanın bir bölümünde büyük maddi hasar meydana geldi.

Bir süre sonra yangının sebebi ortaya çıkacaktır. Bu zamana kadar çıkan yangınlarda elektrik kabloları, gibi bir takım malzemeler suçlandı. Yangın veya iş güvenliği ve iş sağlığı haberlerine baktığınızda hep malzemelerin suçlu olduğunu görüyoruz. Ama biliyoruz ki o kabloların kalite ve zaman aşımı sürelerini, sistemi, işin risklerini, süreçleri takip ve kontrol etmesi gereken insan ve insanlar var.

Kocaeli gibi sanayisi gelişmiş bir kentte bu tür iş kazaları biraz daha önem arz ediyor. Çünkü, işletmeler yan yana, büyük ve bir işletmedeki yangın diğerine sıçrayabiliyor. İş kaybı, maddi kayıplar, işin aksaması dolayısıyla müşterilerin işlerinin aksaması yani aksaklıkların çarpan etkileri büyük oluyor. Bu tür büyük kazalar bütün şehri ilgilendiriyor. Dumanlardan havanın kirlenmesi de başka bir olumsuz etki. Bu tür yangınlarda işletmeler havayı kirlettikleri için ayrıca bir bedel ödemiyorlar. Ödemeleri gerekir mi? Bunlar düşünülmesi gereken konular.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Kocaeli’ de bulunan Etki Group Genel Müdürü ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Eğiticisi Fatih Özcan konuyla ilgili yetkin bir kişi olarak, devlet denetimlerinin sıklaşması konusuna dikkat çekerek “İşverenler gerekli tedbirleri almalı, çalışanları bilgilendirmeli, görüşlerini almalıdır. Çalışanlarda belirlenen kurallara uymalı, gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır. Yani tedbir, eğitim ve denetim üçlü ayağı sağlam kurulmalıdır.” demekte.

İş Güvenliğinde Yönetici Etkisi

Sadece fabrikada sahada çalışanlar değil, yönetim kademelerinin de bu konularda önemli sorumlulukları bulunmakta.

Elbette isteğimiz, tüm kurumların üst, orta alt düzey yöneticileri ve bütün çalışanları ile makine başındaki personelden, temizlik elemanı, çay ocağına kadar herkesin iş güvenliği kurallarına uyması, gereksiz gördükleri bir çok kuralın hayat kurtardığını bilmeleri ve güvenlik algılarını yükseltmeleri.

Bu konuda kurum yöneticilerine ayrı bir görev düşmekte. Kurum yöneticileri, çalışanlar ve dış çevre ile iletişim kanallarını kapatmamalı. Bazen kurum çalışanlarının dikkat etmediği bir durum kurum ziyaretçisinin dikkatini çekebilir ama konuyu paylaşacağı kişi yada birime ulaşamaz, ulaşsa bile kişi veya birim gereğini çeşitli sebeplerle yapmayabilir. Oysa tüm kaza risklerinin öngörülmesi gerekiyor.

Kurumlara verdiğimiz “İş güvenliği İletişimi ve Algısı” eğitiminde bütün bu konuları gözden geçiriyor ve uygulamalar yapıyoruz.

Sözün özü; Asıl sorunumuz toplum olarak kuralları ciddiye almamak. Siz kurumsal ve bireysel olarak kuralları ne kadar ciddiye alır ve uygularsınız? Aksi taktirde bir kıvılcım, bir ihmal birikimleri yok etmeye ve insan canını almaya yetiyor.