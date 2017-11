Bir mahallenin çilesi: "Başbakanlığa kadar ilettik"

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit de bu sıkıntıyla ilgili görüşlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, yetkililerden yardım istedi. Aynur Şöhretli Yiğit, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Belediye sınırları dahilinde mahalle aralarına giren, otobüs, kamyon, TIR ve ağır tonajlı vasıtaların ve iş makinalarının boş alanlara, kaldırım yanlarına sahil bandı güzergahında park etmeleri yasaktır. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına gelen kamyon, TIR ve ağır tonajlı vasıtaların trafik akışımıza yoğun bir şekilde engel oldukları gibi, mahalle aralarına da kontrolsüz park eden TIR’ların da kazalara sebebiyet verdiklerini üzülerek görmekteyiz. Bölgemizdeki bu sorunu ilgili tüm kurum kuruluşlara Başbakanlığa kadar ilettik. Körfez Belediyesi zabıta ekiplerinin yasaklara uymayan kamyon ve tırlara cezai işlem uygulaması sorunu bir nebzede olsa rahatlatmıştı, ancak kesin çözüm olmamıştır.

Bu düşüncelerle mahallemizdeki sorunları her platformda gerek resmi yazılı, gerek bizzat dile getirdik. Sorunlarımız çözümlenene kadar da dile getirmeye takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda her zaman iletişimden yana olduk. İletişim ve samimi yaklaşımların dışındaki illegal eylemleri hiç bir zaman tasvip etmedik. Etmeyeceğiz de. Bölgemizdeki bu sorunun en kısa sürede çözümlenmesini temenni ediyorum. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılması ve sorunun çözümlenmesi için, tüm iyi niyetimle ilgili ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Ben de bu çalışmanın her aşamasının içinde olacağımı bildiririm.”